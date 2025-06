RTL blickt auf einen vor allem beim jungen Publikum erfolgreichen Sonntag zurück: Mit 10,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen setzte man sich mit deutlichem Vorsprung vor dem Ersten an die Spitze. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL inzwischen ja eigentlich blickt, sah es nicht ganz so überzeugend aus, mit soliden 8,8 Prozent Tagesmarktanteil sortierte man sich aber auf Rang 2 hinter der ARD ein. Ein Hinweis an dieser Stelle: Ab sofort finden Sie in unserer Zahlenzentrale zusätzlich auch die Tagescharts und Tages-Marktanteile in der erweiterten Zielgruppe 14-59.

RTL konnte bereits am Nachmittag mit der Übertragung des Formel 1-Rennens aus Spanien gute Quoten einfahren. 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Übertragung, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 15,8 Prozent. In der Zielgruppe 14-49 wurden 16,2 Prozent Marktanteil erzielt, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für immerhin 14,4 Prozent.

Am Abend schwang sich RTL dann mit "Manta Manta - Zwoter Teil" beim jungen Publikum zum stärksten "Tatort"-Verfolger auf. 1,61 Millionen waren hier ab 20:15 Uhr im Schnitt insgesamt dabei. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf sehr gute 14,3 Prozent - das war der höchste Wert für einen RTL-Film am Sonntagabend in diesem Jahr. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 12,2 Prozent Marktanteil zwar etwas schlechter aus, auch hier war man aber "Tatort"-Verfolger Nummer 1. "Stern TV am Sonntag" erreichte im Anschluss daran dann noch 650.000 Personen, die Marktanteile beliefen sich auf 11,1 Prozent (14-49) bzw. 8,2 Prozent (14-59).

Doch nicht nur RTL konnte am Sonntagabend mit Filmen punkten, auch ProSieben kann sehr zufrieden sein mit dem Abschneiden von "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" - zumal es sich anders als bei RTL nicht um eine Free-TV-Premiere handelte. 1,54 Millionen sahen hier insgesamt zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe 14-49 lag ebenso wie in der erweiterten Zielgruppe 14-59 bei 11,7 Prozent. Im Anschluss daran konnte "Thor: Tag der Entscheidung" die Marktanteile sogar noch leicht auf 12,1 (14-49) bzw. 12,6 Prozent (14-59) steigern.

Sat.1 setzte unterdessen auf den Film "Cruella" und konnte damit vor allem bei den Jüngeren punkten. In der klassischen Zielgruppe 14-49 holte der Film gute 9,5 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 6,9 Prozent aber schon ein gutes Stück schwächer aus. 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei. Chancenlos blieb dagegen RTLzwei, das mit "Männerherzen" nicht über 2,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus kam.

"Kitchen Impossible" spielte keine so große Rolle wie in den letzten Wochen, der Marktanteil fiel mit 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schwächer aus als zuletzt, lag aber trotzdem auf solidem Niveau lag. 5,9 Prozent waren es in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Insgesamt hatten 0,76 Millionen Personen eingeschaltet. Kabel Eins bot nur noch eine Wiederholung von "Deutschlands größte Geheimnisse" auf und kam damit nicht über 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bzw. 2,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen hinaus.

Korrektur-Hinweis: Zunächst stand an dieser Stelle, dass eine Wiederholung von "Kitchen Impossible" lief. Tatsächlich handelte es sich um eine neue Folge.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;