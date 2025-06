Die "heute-show" blieb auch in der Woche zwischen dem 19. und 25. Mai wieder die Sendung mit der mit Abstand höchsten zeitversetzten Nutzung auf klassischem Weg (also etwa über Festplattenrekorder, zeitversetztes Streaming ist hier nicht enthalten). Zu den 3,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die die Sendung linear am Freitagabend im ZDF verfolgten, kamen nochmal 1,06 Millionen dazu. Dadurch erhöhte sich der Marktanteil um 3,7 Prozentpunkte auf nun 22,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's um 7,1 Prozentpunkte auf 24,9 Prozent nach oben.

Und auch die beiden anderen Plätze auf dem Treppchen des Nachschlag-Rankings gingen an Sendungen vom Freitagabend. Neben dem "ZDF Magazin Royale", das nachträglich noch 450.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer fand, war das die Finalshow von "Let's Dance". Das Plus von 360.000 auf 3,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer war damit zugleich das größte für eine 20:15 Uhr-Sendung. Der ohnehin schon starke Marktanteil erhöhte sich damit nochmal um weitere 0,8 Prozentpunkte auf 22,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das größte Marktanteils-Plus für eine Sendung um 20:15 Uhr ging unterdessen wieder an "Germany's Next Topmodel", das sich bei den 14- bis 49-Jährigen noch von 14,3 auf 16,5 Prozent steigern konnte. War es nach der vorläufigen Gewichtung der Quoten noch an Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Gehalts-Ranking von RTL, so waren nach der endgültigen Gewichtung die Verhältnisse klar: "Was verdient Deutschland?" wurde fast gar nicht zeitversetzt genutzt, der Marktanteil beim jungen Publikum sank damit nachträglich noch deutlich um 0,8 Prozentpunkte auf 12,5 Prozent. Auch in Sachen Gesamt-Reichweite zog "GNTM" mit nun 1,51 zu 1,4 Millionen nachträglich noch an RTL vorbei.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 23.05.

22:31 4,46

(+1,06) 22,6%

(+3,7%p.) 1,19

(+0,47) 24,9%

(+7,1%p.) ZDF Magazin Royale 23.05.

23:06 2,05

(+0,45) 12,6%

(+1,9%p.) 0,86

(+0,26) 20,9%

(+4,2%p.) Let's dance - Das große Finale 23.05.

20:15 3,92

(+0,36) 20,2%

(+0,8%p.) 0,95

(+0,12) 22,9%

(+0,8%p.) Nuhr im Ersten 22.05.

23:08 1,82

(+0,26) 15,0%

(+1,2%p.) 0,12

(+0,02) 4,6%

(+0,6%p.) Polizeiruf 110: Böse geboren 25.05.

20:16 7,50

(+0,24) 28,2%

(+0,0%p.) 0,95

(+0,06) 18,6%

(+0,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 22.05.

20:15 1,51

(+0,23) 6,7%

(+0,7%p.) 0,82

(+0,16) 16,5%

(+2,2%p.) Die Toten vom Bodensee - Das Geisterschiff 19.05.

20:15 7,02

(+0,22) 29,3%

(-0,1%p.) 0,35

(+0,01) 7,8%

(-0,0%p.) Der Alte 23.05.

20:15 4,91

(+0,21) 20,6%

(-0,1%p.) 0,25

(+0,03) 5,8%

(+0,1%p.) In aller Freundschaft 20.05.

21:04 4,03

(+0,20) 17,4%

(+0,3%p.) 0,50

(+0,05) 10,9%

(+0,7%p.) Dr. Nice 25.05.

20:15 4,48

(+0,20) 16,9%

(+0,3%p.) 0,43

(+0,03) 8,4%

(+0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.05.-25.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei RTLzwei kann man sich unterdessen über die stärkste Woche des Jahres für "Berlin - Tag & Nacht" freuen, zumindest wenn man den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe als Maßstab heranzieht. Wir hatten ja bereits vermeldet, dass die Folge vom Donnerstag, 22. Mai nach vorläufiger Gewichtung einen Jahresbestwert aufgestellt hatte - hier kam nachträglich allerdings nichts mehr obendrauf. Ganz anders bei der Folge vom Montag, die sich noch um 1,2 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent Marktanteil steigerte und damit nun den Jahresbestwert hält.

Weil obendrein auch die linear deutlich schwächer gelaufenen Folgen vom Mittwoch und Freitag nachlegen konnten, verbesserte sich der Wochenschnitt von "Berlin - Tag & Nacht" in der Woche ab dem 19. Mai somit nachträglich auf 5,6 Prozent - und damit einen Jahresbestwert. Insgesamt kamen die fünf Folgen auf durchschnittlich rund 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die guten Werte für "BTN" erklären sich nicht zuletzt dadurch, dass die Serie ihr Publikum weiter vor den Bildschirm holt, auch wenn die allgemeine TV-Nutzung inzwischen geringer ist als in den dunkleren und kälteren Monaten des Jahres. So lag der Wochenschnitt von "BTN" nun bei 0,28 Millionen und damit sogar leicht über dem Jahresschnitt von 0,27 Millionen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 23.05.

22:31 4,46

(+1,06) 22,6%

(+3,7%p.) 1,19

(+0,47) 24,9%

(+7,1%p.) ZDF Magazin Royale 23.05.

23:06 2,05

(+0,45) 12,6%

(+1,9%p.) 0,86

(+0,26) 20,9%

(+4,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 22.05.

20:15 1,51

(+0,23) 6,7%

(+0,7%p.) 0,82

(+0,16) 16,5%

(+2,2%p.) Spiegel TV 19.05.

23:25 0,74

(+0,07) 7,2%

(+0,4%p.) 0,30

(+0,06) 13,5%

(+2,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 22.05.

18:47 2,10

(+0,13) 12,2%

(+0,5%p.) 0,31

(+0,06) 11,3%

(+1,8%p.) Steel Buddies: Projekt Panther 20.05.

20:15 0,75

(+0,15) 3,3%

(+0,6%p.) 0,28

(+0,09) 6,7%

(+1,7%p.) Bluey 23.05.

18:13 0,06

(+0,03) 0,5%

(+0,3%p.) 0,04

(+0,03) 2,3%

(+1,4%p.) Berlin - Tag & Nacht 23.05.

19:06 0,23

(+0,04) 1,3%

(+0,2%p.) 0,10

(+0,04) 3,9%

(+1,4%p.) Berlin - Tag & Nacht 21.05.

19:05 0,27

(+0,05) 1,4%

(+0,2%p.) 0,12

(+0,04) 4,2%

(+1,3%p.) Markus Lanz 21.05.

23:14 1,19

(+0,11) 13,5%

(+0,7%p.) 0,15

(+0,03) 8,0%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.05.-25.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;