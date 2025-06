Im Schnitt 0,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Montagabend "Die Höhle der Löwen" bei Vox an - zum ersten Mal in der inzwischen 17 Staffeln umfassenden Geschichte des Formats wurde damit die Millionen-Marke knapp nach unten durchbrochen. Die allgemein sinkende TV-Nutzung in Verbindung mit ein paar Abnutzungserscheinungen nach einer so langen Laufzeit machen also auch vor "DHDL" nicht Halt. Trotzdem bleibt die Sendung für Vox weiterhin ein Erfolg.

So lag der Marktanteil mit 9,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe trotzdem klar über dem Senderschnitt. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen fiel der Marktanteil mit 7,2 Prozent ein ganzes Stück niedriger aus, der Vox-Schnitt 2025 in Höhe von 5,5 Prozent wurde aber auch hier deutlich übersprungen. Beim Gesamtpublikum kamen die Löwen am Montagabend auf 4,6 Prozent Marktanteil.

In den Tagescharts der erweiterten Zielgruppe 14-59 sortierte sich "DHDL" übrigens knapp hinter Kabel Eins ein. Während bei Vox 0,59 Millionen 14- bis 59-Jährige gezählt wurden, erreichte der Film "Edge of Tomorrow" nebenan 0,6 Millionen Personen aus dieser Altersgruppe. Mit einem Marktanteil von 7,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen kann man bei Kabel Eins ebenso glücklich sein wie mit den 7,4 Prozent, die in der klassischen Zielgruppe 14-49 erzielt wurden. Insgesamt waren rund 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

Einen guten Montagabend hat auch RTLzwei hinter sich: Bevor in der kommenden Woche die Camper übernehmen, gab's mit "Geissens' Mega Mansions" noch ein vorerst letztes Mal frischen Geissen-Content. Die beiden Folgen überzeugten mit Marktanteilen von 6,0 und 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, auch zwei alte "Geissens"-Folgen im weiteren Verlauf des Abends übersprangen noch die 6-Prozent-Marke. Insgesamt sahen sich knapp unter einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauer die beiden neuen Folgen an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;