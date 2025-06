am 03.06.2025 - 09:39 Uhr

Der Film "Familie is nich", der vor mehreren Monaten schon einmal bei Arte lief, fand im ZDF nun nochmal ein deutlich größeres Publikum und machte die Mainzer zum Marktführer am Montagabend: 3,93 Millionen Personen sahen insgesamt im Schnitt zu, das reichte für einen Marktanteil von 17,1 Prozent. Wie üblich war das Publikum dabei im Schnitt etwas älter, blickt man nur auf die 14- bis 49-Jährigen, dann fiel der Marktanteil mit 7,3 Prozent deutlich niedriger aus, schon in der Altersgruppe 14-59 lag das ZDF mit 11,8 Prozent Marktanteil aber ebenfalls sehr gut im Rennen. Das Erste erreichte mit "Eintauchen ins tiefe Blau" 1,97 Millionen Menschen ab 20:15 Uhr.

Auch mit Blick auf die Tagesmarktanteile war das ZDF wie üblich nicht zu schlagen, mit 14,8 Prozent beim Gesamtpublikum hielt man das zweitplatzierte RTL vier Prozentpunkte auf Distanz. Spannend ist aber, dass es auch der Ableger ZDFneo mit einem Tagesmarktanteil von 4,8 Prozent unter die Top 4 der Sender geschafft hat - noch vor Vox (4,7 Prozent) und Sat.1 (3,9 Prozent).

ZDFneo konnte sich dabei mal wieder auf den Klassiker "Inspector Barnaby" verlassen: Ein Film um 20:15 Uhr erreichte 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, eine weitere Folge ab 21:49 Uhr dann nochmal 1,69 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag somit schon um 20:15 Uhr bei stolzen 7,7 Prozent und steigerte sich mit der zweiten "Barnaby"-Folge dann noch auf 9,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel die Bilanz mit Marktanteilen von 2,2 und 3,7 Prozent zwar schlechter aus, doch auch hier gilt: Bei den 14- bis 59-Jährigen lagen die Marktanteile schon bei richtig guten 6,1 und 6,8 Prozent.

In diesem Umfeld punktete auch die Serie "Crystal Wall": Die erste von zwei Folgen zählte ab 23:24 Uhr noch 0,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einer zweiten Folge waren noch 380.000 mit dabei. Die Marktanteile beliefen sich auf 5,5 und 4,5 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,2 und 1,6 Prozent erzielt. In der Altersgruppe 14-59 standen 5,6 und 3,5 Prozent auf dem Konto.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;