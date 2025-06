15 Sekunden brauchte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am Dienstagabend, um den ersten Treffer gegen die Österreicherinnen zu erzielen, am Ende ging die "Generalprobe" vor Beginn der Europameisterschaft im kommenden Monat mit einem überlegenen 6:0-Erfolg zu Ende. Freuen kann man sich obendrein auch über wachsendes Interesse an den Spielen des Teams: Die Reichweite lag mit über vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so hoch wie zuletzt Ende Februar 2024.

Genau genommen verfolgten im Schnitt 4,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung, was für einen Marktanteil von 19,2 Prozent beim Gesamtpublikum und die Marktführung in der Primetime reichte. Nur die "Tagesschau" lockte am Dienstag noch mehr Leute vor den Fernseher. Auch in den jüngeren Zielgruppen lag der Fußball vorn: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein Marktanteil von 16,5 Prozent erzielt, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 14,8 Prozent.

Das ZDF konnte da bei Weitem nicht mithalten: Für "Die Tricks der Luxusmarken" interessierten sich ab 20:15 Uhr 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 9,8 Prozent. Darunter waren aber überdurchschnittlich viele Jüngere, in der Altersgruppe 14-49 fiel der Marktanteil mit 10,5 Prozent sogar höher aus als insgesamt. Auch "Frontal" erzielte im Anschluss beim jungen Publikum einen zweistelligen Marktanteil von 10,3 Prozent, die Gesamt-Reichweite belief sich auf 2,07 Millionen.

Im Talk-Duell am späteren Abend hatte das ZDF dann zudem die Nase auch insgesamt wieder vorn. "Markus Lanz" zählte im Schnitt 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "Maischberger" nebenan 1,28 Millionen. Besonders groß war der Unterschied beim jungen Publikum: Während Lanz bei den 14- bis 49-Jährigen 12,5 Prozent Marktanteil erzielte, musste sich Sandra Maischberger mit 6,2 Prozent zufrieden geben.

Unterdessen bediente das ZDF seine treue Krimi-Fangemeinde am Dienstag wieder sehr erfolgreich bei ZDFneo. "Marie Brand und die lange Nase" erreichte dort 1,89 Millionen Personen und einen Gesamt-Marktanteil von 8,7 Prozent. Im Anschluss feierte die Serie "Tschappel" ihre lineare Premiere vor 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was zunächst soliden 2,9 Prozent Marktanteil entsprach. Bei Folge 2 waren direkt im Anschluss allerdings nur noch 340.000 mit dabei, der Marktanteil sank auf 1,9 Prozent. Jüngeres Publikum wurde linear damit fast gar nicht erreicht: Marktanteile von 0,2 und 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren das ernüchternde Ergebnis.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;