Die vierte Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" hat RTL bereits auf den Weg gebracht, wofür vor allem auch die guten Abrufzahlen bei RTL+ ausschlaggebend gewesen sein dürften. Denn der Blick auf die linearen Quoten war meist etwas ernüchternd. Das hat sich auch zum Staffelfinale nicht geändert: 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die letzte Folge im Schnitt linear bei RTL. Dass der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,4 Prozent etwas besser ausfiel als beim Staffeltief in der vergangenen Woche, lag nur an der insgesamt geringeren TV-Nutzung - in absoluten Zahlen waren nämlich sogar ein paar Jüngere weniger dabei. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lagen "Die Verräter" bei 7,7 Prozent Marktanteil.

Stärkster Fußball-Verfolger beim jungen Publikum war am Dienstagabend stattdessen "TV Total", das bei ProSieben einen überzeugenden Marktanteil von 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, in der erweiterten Zielgruppe reichte es für 9,1 Prozent. Insgesamt schauten aber deutlich weniger zu als bei den RTL-"Verrätern", die Gesamt-Reichweite kam nicht über 0,88 Millionen hinaus.

"Experte für alles - Das Verbrauchermagazin" konnte dieses Quotenniveau danach bei Weitem nicht halten, die Klaas-Show erholte sich aber gleichwohl deutlich von den Tiefstwerten der vergangenen Woche. So fiel der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe mit 7,9 Prozent um zweieinhalb Prozentpunkte höher aus als noch beim letzten Mal. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,43 Millionen Personen aber mau. Eine Wiederholung von "Chris du das hin?" kam danach nur noch auf 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei Vox konnte "Sing meinen Song" seinen Marktanteil beim jungen Publikum unterdessen auch wieder deutlich steigern auf nun 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren es 5,4 Prozent. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 0,63 Millionen allerdings sogar noch um 140.000 geringer aus als in der vergangenen Woche und markierte damit ein neues Staffel-Tief. Man dürfte als mit gemischten Gefühlen auf die Zahlen von dieser Woche blicken.

Rundum zufrieden sein wird man mit dem Dienstag hingegen bei RTLzwei. "Armes Deutschland" erzielte um 20:15 Uhr starke 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine neue Folge von "Armes Deutschland - Deine Kinder" verlängerte den Erfolg mit 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch weiter und auch die Sozialdoku-Wiederholungen nach Mitternacht liefen gut. Am Vorabend lief "Berlin - Tag & Nacht" mit 6,1 Prozent ebenfalls erfolgreich, am Nachmittag überzeugte "Unser Supermarkt" mit 7,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Alles in allem holte RTLzwei damit einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent.

Kabel Eins war in der Primetime mit "Ich - Einfach unverbesserlich" und "Die Miami Cops" mit Marktanteilen von 5,5 und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zwar ebenfalls gut unterwegs, hatte aber tagsüber ein paar Probleme, sodass es letztlich mit einem Tagesmarktanteil von 3,8 Prozent trotzdem nur ein mäßig guter Tag wurde. Sat.1 war mit seinen US-Serien unterdessen auf der üblichen Flughöhe unterwegs - sprich: In der Zielgruppe 14-49 lagen die Marktanteile zwischen 4,0 und 5,3 Prozent und damit auf magerem Niveau, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 4,7 bis 5,4 Prozent aber etwas besser aus. Zudem war Sat.1 neben RTL nur einer von zwei Privatsendern, die zumindest kurz die Millionen-Marke beim Gesamtpublikum überschreiten konnten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;