am 05.06.2025 - 09:14 Uhr

Zehn Millionen Menschen haben am Mittwochabend gesehen, wie die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League scheiterte (DWDL.de berichtete). Da blieb den anderen Sendern naturgemäß deutlich weniger Luft zum Atmen. ProSieben und Sat.1 hatten sich angesichts der zu erwartenden Konkurrenz schon vorab in den Staub geworfen und nur Wiederholungen geplant. Mit den Ranking- und Schnipselshows "111 verrückte Feinschmecker" (Sat.1, 2,1 Prozent Marktanteil) und "Die Talkshow Doku - Schamlos, schräg und durchgeknallt" (ProSieben, 3,2 Prozent) kam man dann erwartbar nicht sehr weit.

Anders die Situation bei RTL, wo Stefan Raab mit einer neuen Ausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million" zu sehen war. Aber auch das wurde vom Publikum nicht honoriert: Nur 580.000 Menschen schalteten ein, für das RTL-Format ist das ein neuer Tiefstwert. Die bisherige niedrigste Reichweite, aufgestellt erst vor einer Woche, wurde nochmal um rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer unterboten. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzte es angesichts von 5,1 Prozent einen Negativ-Rekord. Bei den 14- bis 59-Jährigen kam Raab gar nur auf 3,6 Prozent.

Auch am späteren Abend hellte sich die Situation für RTL nicht auf - im Gegenteil. "RTL Direkt", das ohnehin bald von der Bildfläche verschwinden wird, kam nur noch auf 3,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Und auch "Stern TV" und das "Nachtjournal" waren nur zu 4,8 und 5,3 Prozent gut.

Die starke Fußball-Konkurrenz gespürt hat unterdessen auch RTLzwei, wo man sich auch dazu entschieden hatte, das reguläre Programm zu senden. "Kampf der Realitystars" findet sein Publikum mittlerweile aber ja ohnehin eher bei RTL+. Die zwei linear am Mittwoch gezeigten Ausgaben erreichten nur 3,2 und 2,9 Prozent Marktanteil - beides sind für sich genommen Tiefstwerte. 520.000 und 470.000 Personen waren mit dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;