am 06.06.2025 - 08:33 Uhr

Das ZDF hat am Donnerstagabend mit einer Krimi-Wiederholung Spitzen-Quoten geholt, wie man sie eher von einer Erstausstrahlung erwarten würde. Obwohl "Marie Brand und die verfolgte Braut" erst im vorigen Jahr von mehr als sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde, erreichte die neuerliche Ausstrahlung nun noch einmal 6,17 Millionen Menschen. Der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum auf fulminante 28,1 Prozent.

Damit fuhr der ZDF-Krimi mit weitem Abstand den Tagessieg ein - zumindest mit Blick auf die Gesamtwerte. Das Nations-League-Spiel zwischen Spanien und Frankreich brachte es ab 21:00 Uhr im Ersten auf 4,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 20,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum setzte sich das Fußballspiel locker an die Spitze und kam mit 950.000 Fans dieser Altersgruppe sogar auf 23,5 Prozent Marktanteil. Hier hatte "Marie Brand" das Nachsehen, schlug sich mit 9,4 Prozent Marktanteil aber sogar etwas besser als bei der Premiere im Vorjahr.

Stark war auch das anschließende "heute-journal", das mit insgesamt 4,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 22,1 Prozent Marktanteil kam. Schon am Vorabend erreichten die "heute"-Nachrichten mit 3,49 Millionen Personen einen sehr guten Marktanteil von 20,4 Prozent. Das anschließende "ZDF spezial" zum Besuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Donald Trump hielt danach noch 2,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher.

Ebenfalls gefragt: Der "Brennpunkt" im Ersten, der ab 20:15 Uhr von 3,94 Millionen Menschen gesehen wurde und auch bei den 14- bis 49-Jährigen starke 18,6 Prozent Marktanteil erzielte. Die "Tagesschau" verbuchte zuvor sogar 4,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer alleine im Ersten, bei den "Tagesthemen" in der Halbzeitpause blieben 3,80 Millionen dran. Und auch "RTL aktuell" punktete am Donnerstag: Dort schalteten um 18:45 Uhr im Schnitt 2,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei sehr guten 20,2 Prozent.

ARD und ZDF waren unterdessen auch am späten Abend noch erfolgreich: So hielt "extra 3" im Ersten noch 1,47 Millionen Menschen vor dem Fernseher und überzeugte mit einem Marktanteil von 16,4 Prozent beim jungen Publikum, ehe die "Carolin Kebekus Show" bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,6 Prozent einen neuen Staffel-Bestwert markierte. Im ZDF drehte "Markus Lanz" sogar regelrecht auf: 1,84 Millionen Personen trieben den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf hervorragende 23,9 Prozent, während bei den Jüngeren ebenfalls bockstarke 17,5 Prozent erzielt wurden. Für das "heute-journal" waren ab 0:54 Uhr sogar 20,6 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;