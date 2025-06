Nachdem Daniela Katzenberger im vergangenen Jahr ein erfolgreiches Comeback bei Vox gefeiert hatte, ließ sich nun auch die zweite Staffel am Freitagabend mit guten Quoten an. Es dauerte allerdings kurz, bis Publikum und Katze vollends zueinander gefunden hatten: Ab 20:15 Uhr holte die erste Folge zwar bereits einen sehr ordentlichen Marktanteil von 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die zweite Folge direkt im Anschluss legte dann aber mit 9,1 Prozent noch ordentlich zu. Die Gesamt-Reichweite stieg von zunächst 0,73 auf 0,79 Millionen an. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lagen die Marktanteile bei 5,4 und 6,2 Prozent.

Die Primetime-Marktführung beim jungen Publikum konnte sich aber wieder RTL sichern, wo erstmals seit Ende 2023 wieder eine neue Ausgabe der "Ultimativen Chartshow" zu sehen war. Mit den "erfolgreichsten Dance Party-Hits aller Zeiten" konnten die Kölner 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher locken, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 10,6 Prozent. Freuen dürfte man sich bei RTL vor allem auch darüber, dass der Wert in der erweiterten Zielgruppe 14-59 mit 10,6 Prozent ebenso hoch ausfiel und damit deutlich über dem Senderschnitt von bislang in diesem Jahr 9,5 Prozent lag.

Im Show-Duell zog Sat.1 damit auch in dieser Woche wieder den Kürzeren, dürfte mit Blick auf "Murmel Mania" aber trotzdem aufatmen. Nach dem enttäuschenden Staffelauftakt in der vergangenen Woche zog die Reichweite um rund 280.000 auf nun 0,93 Millionen an. Damit erhöhte sich der Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 4,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nun immerhin 6,7 Prozent Marktanteil erzielt - 1,8 Prozentpunkte mehr als in der Woche zuvor. 5,3 Prozent waren es in der erweiterten Zielgruppe 14-59.

"Der Marsianer - Rettet Mark Watney" erzielte bei ProSieben unterdessen recht gute 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag auch in der erweiterten Zielgruppe mit 7,8 Prozent ganz gut im Rennen. 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Auch RTLzwei setzte mit "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" auf einen US-Film und erzielte damit 4,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe, 590.000 hatten insgesamt eingeschaltet. Vor allem wird man sich aber über die 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen freuen, die "The Enforcer" im Anschluss erzielte. Und auch Kabel Eins kam mit "Navy CIS" recht gut durch den Abend: Auf bis zu 4,9 Prozent stieg der Marktanteil beim jungen Publikum diesmal.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;