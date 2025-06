Satire-Formate waren in der Woche vom 26. Mai bis 1. Juni die TV-Sendungen mit der größten Quoten-Nachgewichtung. Einmal mehr führte die "heute-show" das Ranking an - mit einem nachträglich Plus von 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die dafür sorgten, dass die Gesamt-Reichweite letztlich bei 4,27 Millionen lag.

Bemerkenswert ist das Plus beim jungen Publikum: Dort zog der Marktanteil um genau 10,0 Prozentpunkte an, sodass die "heute-show" letztlich bei herausragenden 28,4 Prozent Marktanteil lag. Das "ZDF Magazin Royale" steigerte seinen Marktanteil durch zeitversetzte Nutzung um nicht weniger beachtliche 8,3 Prozentpunkte auf 23,4 Prozent. Insgesamt ging die Reichweite nachträglich noch um 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 30.05.

22:35 4,27

(+0,94) 22,8%

(+3,6%p.) 1,20

(+0,53) 28,4%

(+10,0%p.) ZDF Magazin Royale 30.05.

23:08 1,83

(+0,43) 12,5%

(+2,3%p.) 0,78

(+0,34) 23,4%

(+8,3%p.) Nuhr im Ersten 29.05.

22:50 2,11

(+0,41) 15,5%

(+2,2%p.) 0,25

(+0,05) 9,5%

(+1,5%p.) Die Anstalt 27.05.

22:15 1,89

(+0,23) 10,8%

(+0,9%p.) 0,39

(+0,09) 10,1%

(+1,7%p.) Let's dance - Die große Profi-Challenge 30.05.

20:15 2,48

(+0,21) 13,6%

(+0,6%p.) 0,51

(+0,03) 14,3%

(-0,4%p.) Tatort: Wir sind nicht zu fassen! 01.06.

20:15 8,35

(+0,21) 32,9%

(+0,1%p.) 1,27

(+0,07) 24,4%

(+0,7%p.) Der Auftrag 26.05.

20:16 2,62

(+0,18) 10,2%

(+0,3%p.) 0,31

(+0,01) 5,8%

(-0,2%p.) sportstudio UEFA CL: Paris-Int.Mailand 31.05.

21:00 6,39

(+0,18) 29,5%

(0,0%p.) 2,10

(+0,07) 42,2%

(-0,3%p.) Queenstown Murders – Zum Sterben schön 01.06.

22:16 1,72

(+0,18) 11,7%

(+0,8%p.) 0,10

(+0,02) 3,2%

(+0,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 29.05.

20:15 1,15

(+0,18) 5,4%

(+0,7%p.) 0,58

(+0,12) 14,6%

(+2,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.05.-01.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nur geringfügig geringer fiel das Plus von "Nuhr im Ersten" aus: Die ARD-Show mit Dieter Nuhr gewann 410.000 Personen durch zeitversetzte Nutzung hinzu, sodass unterm Strich 2,11 Millionen zusahen. Mit der "Anstalt" schaffte es übrigens noch eine weitere Satireshow nach vorne - hier fiel das Plus mit 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber etwas geringer aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte die ZDF-Sendung letztlich sogar noch einen zweistelligen Marktanteil; endgültig gewichtet erzielte "Die Anstalt" sehr gute 10,1 Prozent.

Blickt man auf die größten Marktanteils-Gewinner der Woche in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, dann waren neben den vier genannten Satire-Formaten auch gleich vier Soap-Folgen in den Top 10 vertreten - darunter gleich drei Mal "Alles was zählt". Um bis zu 3,1 Prozentpunkte ging's für die RTL-Soap nachträglich nach oben, "GZSZ" steigerte sich immerhin um bis zu 1,7 Prozentpunkte. Doppelt in den Top 10 ist außerdem "Germany's next Topmodel" vertreten, das sowohl bei ProSieben als auch einen Tag später bei Sixx nachträglich noch einige Fans einsammelte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 30.05.

22:35 4,27

(+0,94) 22,8%

(+3,6%p.) 1,20

(+0,53) 28,4%

(+10,0%p.) ZDF Magazin Royale 30.05.

23:08 1,83

(+0,43) 12,5%

(+2,3%p.) 0,78

(+0,34) 23,4%

(+8,3%p.) Alles was zählt 28.05.

19:06 1,44

(+0,16) 8,4%

(+0,8%p.) 0,29

(+0,09) 11,9%

(+3,1%p.) Alles was zählt 30.05.

19:07 1,22

(+0,15) 8,8%

(+0,9%p.) 0,24

(+0,06) 12,6%

(+2,4%p.) Alles was zählt 27.05.

19:06 1,49

(+0,14) 8,1%

(+0,5%p.) 0,31

(+0,08) 11,2%

(+2,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 29.05.

20:15 1,15

(+0,18) 5,4%

(+0,7%p.) 0,58

(+0,12) 14,6%

(+2,3%p.) Die Anstalt 27.05.

22:15 1,89

(+0,23) 10,8%

(+0,9%p.) 0,39

(+0,09) 10,1%

(+1,7%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 30.05.

19:38 1,34

(+0,11) 8,3%

(+0,5%p.) 0,37

(+0,07) 14,8%

(+1,7%p.) Nuhr im Ersten 29.05.

22:50 2,11

(+0,41) 15,5%

(+2,2%p.) 0,25

(+0,05) 9,5%

(+1,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 30.05.

20:14 0,14

(+0,06) 0,7%

(+0,3%p.) 0,10

(+0,05) 2,6%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.05.-01.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;