An Pfingstmontag ist die mittlerweile fünfte Staffel des RTLzwei-Formats "Bella Italia - Camping auf Deutsch" gestartet. Mit 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren lief es auch recht ordentlich, der Marktanteil in dieser Zielgruppe lag bei 4,7 Prozent und damit nur knapp unter dem Staffelschnitt aus 2024. Insgesamt lag die Reichweite zum Start allerdings nur bei 440.000, weniger waren es seit dem Launch des Formats im Jahr 2021 noch nie.

Am Feiertag setzte Sat.1 derweil auf viele Disney-Filme, von denen einige auch ziemlich gut performten. So holten "Aladdin" und "Encanto" am Vor- und Nachmittag richtig gute 11,7 und 13,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Mulan" war danach nur noch zu 5,8 Prozent gut, "Cruella" steigerte sich aber wieder auf 9,2 Prozent. In der Primetime setzte Sat.1 auf die Free-TV-Premiere von "Arielle, die Meerjungfrau". Die Gesamtreichweite lag zwar nur bei 970.000, davon kamen aber immerhin 350.000 aus der klassischen Zielgruppe. Das entsprach 8,3 Prozent Marktanteil.

Damit musste sich Sat.1 in der Primetime noch knapp hinter ProSieben einordnen. Dort erreichte "Fast & Furious 10" zwar die exakt gleiche Gesamtreichweite wie "Arielle", also 970.000. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Actionfilm jedoch auf bessere 10,0 Prozent, weil 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kamen. Während sich "Faster" später noch bei guten 9,2 Prozent hielt, ging es für "Dumbo" in Sat.1 auf 6,0 Prozent zurück.

Vox hatte im Quoten-Wettstreit in der Primetime nur wenig mitzureden. Den Film "R.I.P.D. - Rest in Peace Department" sahen nur 830.000 Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,2 Prozent Marktanteil gemessen. Besser lief es am Vorabend für die "Beet-Brüder", die es auf 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,4 Prozent brachten.

Und dann war da ja auch noch der Kika, der am Pfingstmontag am Vorabend mit dem "Sandmännchen" auftrumpfen konnte. 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete die Ausgabe bei den 14- bis 49-Jährigen, damit waren hier 8,1 Prozent Marktanteil drin. Der Kika schaffte so nicht nur locker den Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages in dieser Altersklasse, am Ende lag das "Sandmännchen" noch vor den RTLzwei-Campern und nur knapp hinter dem Vox-Film.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;