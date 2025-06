Das ZDF hat am Dienstagabend mit seiner "Frontal"-Doku "Geheime Chats und kriminelle Deals" beim jungen Publikum einen Quoten-Erfolg gelandet. Durchschnittlich 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil des öffentlich-rechtlichen Senders in dieser Altersgruppe ab 21:09 Uhr auf sehr gute 12,2 Prozent. Das war deutlich mehr als das Politmagazin üblicherweise erzielt und bedeutete zugleich den zweitbesten "Frontal"-Wert des laufenden Jahres.

Insgesamt schalteten 2,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, nachdem die Doku "TUI: Die Insider" im Vorfeld von 2,25 Millionen gesehen wurde. Hier lag der Marktanteil beim jungen Publikum bei 8,3 Prozent. Für weiter steigende Quoten sorgte schließlich das "heute-journal", das am Tag des Amoklaufs in Graz von 3,49 Millionen Menschen gesehen wurde und den ZDF-Marktanteil auf 17,6 Prozent trieb. Gleichzeitig stieß das Nachrichtenmagazin auch beim jungen Publikum mit 13,2 Prozent auf größeres Interesse als gewöhnlich.

Ohnehin waren am Dienstag nicht zuletzt Informationssendungen gefragt: So setzte sich die "Tagesschau" alleine im Ersten mit 4,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 22,1 Prozent Marktanteil an die Spitze, gefolgt vom anschließenden "Brennpunkt", den 4,47 Millionen sahen. Mit einem Marktanteil von 19,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erwies sich zudem schon die Hauptausgabe von "RTL aktuell" um 18:45 Uhr als Einschalter. Insgesamt sahen 2,61 Millionen die Nachrichtensendung. Die "heute"-Sendung im ZDF brachte es wenig später sogar auf 3,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das erhöhte Informationsbedürfnis zeigt auch der Blick auf die Quoten des Nachrichtensender: So erreichte ntv am Dienstag einen Tagesmarktanteil von 1,8 Prozent in der Zielgruppe, Welt kam sogar auf 2,1 Prozent.

Abseits des "Brennpunkts" waren indes die ARD-Serien in der Primetime am beliebtesten. 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen "Tierärztin Dr. Mertens", nur geringfügig weniger waren es im Anschluss bei "In aller Freundschaft". Später am Abend erzielte zudem "Markus Lanz" im ZDF noch einmal hohe Quoten: 1,64 Millionen Personen schalteten den Talk im Schnitt ab 22:53 Uhr ein, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 15,9 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum überzeugte die Talkshow mit 10,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;