am 12.06.2025 - 09:09 Uhr

Neben den klassischen "Aktenzeichen XY"-Folgen ist es dem ZDF in den vergangenen Jahren auch gelungen, unter dem "XY"-Label eine erfolgreiche True-Crime-Reihe zu etablieren. Die ersten beiden neuen Folgen waren nun am Mittwochabend zu sehen und konnten auf Anhieb bei Jung und Alt gleichermaßen überzeugen. So erreichte "XY gelöst" mit Moderator Sven Voss um 20:15 Uhr zunächst durchschnittlich 3,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe um 21:00 Uhr sogar 3,76 Millionen dabei waren.

Damit fiel die Gesamt-Reichweite der Reihe zwar zunächst etwas niedriger aus als bei den Folgen im Vorjahr, in der Zielgruppe konnte "XY gelöst" die Marktanteile der vergangenen Staffel allerdings im Gegenzug sogar überbieten. Mit starken 15,1 Prozent verbuchte das Format mit der zweiten Folge des Abends ihren insgesamt drittbesten Wert seit dem Start, nachdem schon zuvor überzeugende 13,2 Prozent erzielt wurden. Das ZDF ging somit also bei Jung und Alt gleichermaßen als Marktführer in der Primetime hervor. Stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum war übrigens der ARD-Film "Operation Zucker. Jagdgesellschaft", der trotz Wiederholung von 3,16 Millionen Menschen gesehen wurde.

Im ZDF funktionierte derweil aber nicht nur "XY gelöst": Das "heute-journal" steigerte die Gesamt-Reichweite im Anschluss auf 3,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 20,3 Prozent entsprachen, während es auch hier beim jungen Publikum mit 15,1 Prozent richtig gut lief. Auch das "Auslandsjournal" überzeugte im weiteren Verlauf des Abends noch mit 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Einzig die neue Vorabend-Dokusoap "Die Immo-Helden" dürfte den Verantwortlichen in Mainz Kopfschmerzen bereiten: Mit nur 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hagelte es in dieser Woche ein neues Tief - und auch bei den Jüngeren ist das Format mit nur 2,1 Prozent Marktanteil weit entfernt von einem Erfolg.

Auf den Tagesmarktanteil hatten die "Immo-Helden" letztlich aber nur geringen Einfluss - mit starken 15,4 Prozent setzte sich das ZDF beim Gesamtpublikum locker an die Spitze der Sender. Und damit nicht genug: Auch ZDFneo erwischte mit 5,1 Prozent einen richtig guten Tag und landete dadurch auf dem vierten Rang, Zurückzuführen ist das vor allem auf Krimi-Hits: So erreichte "Wilsberg" um 20:15 Uhr zunächst 1,49 Millionen Menschen, ehe "Friesland" mit 1,65 Millionen sogar für starke 10,0 Prozent Marktanteil sorgte. ZDFneo erreichte somit in der Primetime mehr Menschen als sämtliche Privatsender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;