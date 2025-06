Mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Slowenien ist die deutsche U21-Elf am Donnerstagabend in die Europameisterschaft gestartet. Jubeln kann man aber auch in Unterföhring, denn Sat.1 hat mit der Live-Übertragung auf Anhieb einen schönen Quoten-Erfolg gefeiert. Nachdem die Vorberichte ab 20:15 Uhr zunächst einen Marktanteil von 8,6 Prozent verzeichneten, erreichten beide Hälften in der Zielgruppe jeweils 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil zog damit auf 15,6 und 16,3 Prozent an und machte den Privatsender in der Primetime zum Spitzenreiter vor ProSieben, wo "Germany's next Topmodel" eine Woche vor dem Staffel-Finale auf 13,5 Prozent kam.

Insgesamt schalteten um 21:00 Uhr zunächst 2,63 Millionen Fans ein, ehe die zweite Hälfte schließlich von 2,69 Millionen gesehen wurde. Hier belief sich der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf 15,8 Prozent. Die meistgesehene Sendung des Tages lief allerdings im Ersten, wo der "Zürich-Krimi" auf 4,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Deutlich dahinter landete übrigens das ZDF, das mit der Komödien-Erstausstrahlung von "Der Pfau" nicht über 2,25 Millionen sowie einen Gesamt-Marktanteil von 11,2 Prozent hinauskam.

Im weiteren Verlauf des Abends drehte das ZDF dann aber nochmal auf: So erreichte das "heute-journal" mit 2,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 15,2 Prozent, ehe "Maybrit Illner" noch zwei Millionen vor dem Fernseher hielt. "Markus Lanz" brachte es ab 23:31 Uhr zudem noch auf 1,41 Millionen Menschen, die starken 18,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprachen. Gefragt war der Talk aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen: In dieser Altersgruppe erreichte Lanz einen Marktanteil von 10,6 Prozent. Weit nach Mitternacht steigerte sich das "heute-journal Update" schließlich gar auf 13,9 Prozent.

Und auch für RTL ging es zu später Stunde nochmal nach oben: Ab 22:36 Uhr erreichte die Reportage "IKEA und XXXLutz - So ticken die Möbelgiganten" im Schnitt gute 11,6 Prozent Marktanteil, was dann auch dem "Nachtjournal" half. Dessen Marktanteil lag am Donnerstag bei überzeugenden 14,0 Prozent. Gegen Fußball und "GNTM" tat sich der Sender zu Beginn des Abends dagegen noch schwer: "Mario Barth deckt auf" landete mit einem Marktanteil von 8,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe klar hinter Sat.1 und ProSieben, und "RTL Direkt" tat sich danach mit 6,8 Prozent sogar noch ein ganzes Stück schwerer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;