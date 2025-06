Mit Marktanteilen um drei Prozent in der Zielgruppe erwies sich die aktuelle Staffel von "Rosins Restaurants" für Kabel Eins nicht gerade als Erfolg. Zum Finale erzielte das Formate in dieser Woche aber zumindest noch einmal versöhnliche Quoten. Im Schnitt reichten 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, um den Marktanteil auf schöne 5,2 Prozent und damit auf den mit Abstand besten Wert des Jahres zu treiben. Insgesamt erreichte die Dokusoap mit Frank Rosin diesmal 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Aufatmen kann man aber auch bei RTLzwei - zumindest mit Blick auf "Genial daneben". Nachdem sich die Comedyshow in der Vorwoche noch mit weniger als vier Prozent Marktanteil zurückmeldete, ging es nun auf überzeugende 5,3 Prozent nach oben. Auch die Gesamt-Reichweite zog an und lag nun bei immerhin 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Von dem Rückenwind profitierte "Nobody is Perfect" im Anschluss aber nur bedingt: Zwar lief es für die neue Show mit 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauern spürbar besser als zum Start, doch mehr als ein Marktanteil von 2,6 Prozent war in der Zielgruppe trotzdem nicht drin - zu wenig, gemessen am erfolgreichen Vorlauf.

"NightWash" sorgte ab 22:20 Uhr sogar für noch schwächere Werte: Die Comedyshow enttäuschte auch in dieser Woche mit nur 1,6 Prozent Marktanteil. Und auch Kabel Eins konnte den Schwung von "Rosins Restaurants" nicht in den späten Abend hinüberretten - dort fiel das Interesse an "Die größten Geheimnisse der Welt" angesichts eines Marktanteils von nur 2,5 Prozent ebenfalls überschaubar aus. Zu diesem Zeitpunkt drehten dagegen einige Spartensender auf: So steigerte sich Sixx nach 23 Uhr mit "Criminal Minds" auf bis zu 3,5 Prozent Marktanteil, "Notaufnahme: Samstagnacht" kam bei DMAX auf 3,7 Prozent und "Monk" schaffte bei RTL Up in der Spitze gar 5,8 Prozent in der Zielgruppe.

Auch Vox gelang es nach 22 Uhr übrigens nicht, sein Quotenniveau zu halten, erzielte mit "Die Mumie" aber noch einigermaßen solide 5,5 Prozent Marktanteil. Um 20:15 Uhr hatte "Knight and Day" aber zunächst noch für einen guten Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe gesorgt. Insgesamt schalteten 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um den Spielfilm zu sehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;