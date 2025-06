Auch wenn sich Oliver Welke mit der "heute-show" in die Sommerpause verabschiedet hat - auf die Nachrichten-Satire müssen Fans derzeit nicht vollends verzichten. Und das taten sie auch nicht: Mit dem "heute-show spezial", in dem sich Lutz van der Horst und Fabian Köster diesmal den maroden Brücken im Land widmeten, erreichte das ZDF am späten Freitagabend hohe Quoten. Durchschnittlich 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 22:47 Uhr ein und sorgten so für einen Marktanteil von 15,9 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte das "heute-show spezial" mit 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 14,3 Prozent Marktanteil ebenfalls, bevor ein Konzertmitsch - damit sortierte sich die ZDF-Sendung hinter den drei Nachrichtensendungen im Ersten und noch vor dem stärksten Privatsender-Format ein. Das war übrigens "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - die RTL-Soap lockte am Vorabend im Schnitt 390.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher und trieb den Marktanteil damit auf sehr gute 17,3 Prozent und damit den besten Wert des Jahres. Nach der "heute-show" kam ein Special des "ZDF Magazin Royal" mit einem Konzertmitschnitt von Jan Böhmermanns Show-Band noch auf ordentliche 9,4 Prozent beim jungen Publikum.

Derweil ging RTL auch in der Primetime als stärkster Privatsender hervor: Nach dem "RTL aktuell Spezial" überzeugte "Die ultimative Chartshow" noch mit sehr respektablen 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit performte die Sendung auf ähnlicher Flughöhe wie schon in der Vorwoche. Insgesamt schalteten diesmal im Schnitt 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das Show-Duell mit "Murmel Mania" entschied RTL damit klar für sich: Die Sat.1-Sendung kam in dieser Woche nicht über 790.000 Personen und einen Zielgruppen-Marktanteil von 6,9 Prozent hinaus.

Mit Blick auf die Zielgruppe kann man in Unterföhring vor allem mit ProSieben zufrieden sein: Dort überzeugte "Spider-Man: Far From Home" zur besten Sendezeit mit soliden 9,3 Prozent Marktanteil. Bei Kabel Eins wiederum schnitt "Navy CIS" mit Werten zwischen 3,3 und 4,0 Prozent unspektakulär ab, während "Cowboys & Aliens" bei RTLzwei ebenfalls 4,0 Prozent schaffte. Mäßige Quoten gab's daneben für "Daniela Katzenberger" bei Vox: Zwei Folgen der Dokusoap blieben mit Marktanteilen von 5,8 und 6,4 Prozent in dieser Woche blass.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;