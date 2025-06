Ferienzeit in einigen Bundesländern und sommerliche Temperaturen zumindest in den Teilen des Landes, die die Gewitterfront noch nicht erreicht hatte: Keine gute Kombination, um an einem Samstagabend viele Menschen vor den Fernseher zu locken, wie sich in den überschaubaren Reichweiten ablesen lässt. Während die "Tagesschau" um 20 Uhr immerhin noch rund viereinhalb Millionen Personen zum Ersten lockte, musste sich die meistgesehene Primetime-Sendung mit 3,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zufrieden geben.

Der Titel ging an den ARD-Krimi "Harter Brocken: Der Goldrausch", obwohl es sich hier nur um eine Wiederholung handelte. Angesichts dessen dürfte man mit den erreichten 22,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum beim Ersten mehr als zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte der Krimi mit 7,4 Prozent Marktanteil zwar nicht ganz oben mit, doch schon wenn man den Blick auf die 14- bis 59-Jährigen weitet, war "Harter Brocken" mit einem Marktanteil von 16,3 Prozent auch hier klarer Marktführer.

Geschlagen geben musste sich da "Der Quiz-Champion", der im ZDF mit 2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die bislang geringste Reichweite in seiner Geschichte hinnehmen musste. Das lag maßgeblich allerdings an der insgesamt geringen TV-Nutzung, der Marktanteil bewegte sich mit 15,7 Prozent auf Normal-Niveau. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag die Show bei 11,3 Prozent Marktanteil, in der jüngeren Altersgruppe 14-49 waren noch 8,3 Prozent drin.

Bei ebendiesen 14- bis 49-Jährigen konnte sich RTL am Samstagabend an die Spitze setzen. Zwar musste auch "Eltons 12" mit insgesamt 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein Reichweiten-Tief hinnehmen, beim jungen Publikum reichte es aber immerhin für einen knapp zweistelligen Marktanteil von 10,3 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 verlor man das Show-Duell mit dem ZDF allerdings, "Eltons 12" lag hier bei 9,3 Prozent Marktanteil.

"Darüber staunt die Welt - 100% Gute Laune" wird heute bei ProSieben unterdessen eher für schlechte Laune sorgen: Nur 390.000 sahen ab 20:15 Uhr zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe blieb bei schwachen 5,3 Prozent hängen. Damit landete man auch deutlich hinter Sat.1, wo "Hitch - Der Date Doktor" recht gute 8,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielte. Die Gesamt-Reichweite war aber auch dort mit 470.000 sehr überschaubar. Vox kam mit "Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los" ebenfalls auf gute 8,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und auch RTLzwei dürfte mit den 4,8 Prozent Zielgruppen-Marktanteil für "The Italian Job - Jagd auf Millionen" zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;