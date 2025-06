Kabel Eins erzielte am Samstag einen Tagesmarktanteil von 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und sortierte sich damit im Sender-Ranking noch vor ProSieben ein, das sich mit lediglich 5,1 Prozent zufrieden geben musste. Blickt man auf die 14- bis 59-Jährigen, dann viel der Marktanteil mit 5,4 Prozent sogar noch etwas höher aus - und neben ProSieben ließ man auch Sat.1 hinter sich.

Gelungen ist dieser Erfolg dabei ohne allzu große programmliche Anstrengungen - denn den ganzen Tag über waren Wiederholungen von US-Serien zu sehen. Die sorgten durchweg für ordentliche bis gute und zeitweise für hervorragende Quoten. So kam eine Folge von "Castle" am Vormittag auf stolze 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch um 12:34 Uhr wurde nochmal ein knapp zweistelliger Wert gemessen.

"Hawaii Five-0" lag um 17:30 Uhr bei 7,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und sogar 8,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Und während gute Werte im Nachmittagsprogramm insbesondere am Wochenende häufiger vorkommen, lief es diesmal auch in der Primetime ziemlich gut. "FBI: Special Crime Unit" erzielte um 21:15 Uhr 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen, auch sonst lag Kabel Eins zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht bei mehr als 4 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Auch mit Blick auf die Gesamt-Reichweiten lief der Tag für Kabel Eins überdurchschnittlich gut. Die höchste wurde bei "FBI" ab 21:16 Uhr gemessen, als 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet hatten. Zum Vergleich: ProSieben erreichte mit "Darüber staunt die Welt" in der Primetime nur 390.000 Personen, Sat.1 lag mit dem Film "Hitch - Der Date Doktor" bei einer Gesamt-Reichweite von 470.000.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;