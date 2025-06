Angesichts des erst wenige Tage zurückliegenden Amoklaufs an einer Grazer Schule fand das alljährliche Open-Air "Wenn die Musi spielt" in Kärnten mit etwas gedämpfter Stimmung statt - und womöglich trug auch das dazu bei, dass diesmal deutlich weniger Menschen einschalteten als in den letzten Jahren. Der MDR erreichte mit der Live-Übertragung am Samstagabend im Schnitt diesmal 0,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das waren rund 430.000 weniger als noch im vergangenen Jahr. 2022 hatten sogar noch mehr als eineinhalb Millionen Volksmusik- und Schlagerfans eingeschaltet. Der Marktanteil in Höhe von 4,0 Prozent beim Gesamtpublikum konnte sich freilich trotzdem sehen lassen.

Ein anderes Drittes war mit seinem Musik-Programm am Samstagabend aber gefragter: Der SWR zeigte in zwei Teilen "Die 100 schönsten Hits der 70er". Ab 20:15 Uhr waren hier bereits im Schnitt rund 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, ab 21:50 Uhr zog die Reichweite dann noch weiter auf rund 970.000 an. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag zunächst bei 4,4 Prozent, bei Teil 2 dann sogar bei 5,8 Prozent.

Und während "Wenn die Musi spielt" bei den 14- bis 49-Jährigen mit 0,5 Prozent Marktanteil gar keine Rolle spielte, lief es für die 70er beim SWR mit Marktanteilen von 1,8 bzw. 1,9 Prozent auch beim jüngeren Publikum recht gut. Wirklich auftrumpfen konnte mit Blick auf die junge Altersgruppe am Samstagabend aber der WDR - vor allem am späteren Abend.

Zum Auftakt zeigte man dort um 20:15 Uhr nochmal die Doku "1Live macht Stars - Die Story", die anlässlich des 30. Geburtstags des jungen WDR-Radiosenders produziert wurde. Insgesamt sahen hier zwar nur 170.000 Personen zu, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil aber schon bei 2,4 Prozent. Ab 21:44 zog zu "Jung in den 90ern - Gameboys, Girlies, Glücksgefühle" die Reichweite dann auf 340.000 an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich auf 4,6 Prozent. Und als ab 23:15 Uhr dann die drei Folgen von "Die Viva-Story - zu geil für diese Welt!" zu sehen waren, steigerte sich der Marktanteil bei in der Altersgruppe 14-49 weiter über 6,2 und 6,7 auf zuletzt 7,1 Prozent.

