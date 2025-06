Schon Ende 2019 kündigte Vox ein Duell zwischen Tim Mälzer und Jamie Oliver an - doch dann kam eine kleine Pandemie dazwischen. Zur Jubiläumsstaffel Nummer 10 ging dieser lang gehegte Wunsch von Tim Mälzer nun aber in Erfüllung - und stieß auch tatsächlich auf überdurchschnittlich großes Interesse. So sahen im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauer insgesamt zu, das sind über 200.000 mehr als diese Staffel bislang im Schnitt verfolgt haben, wenn man nur die Overnight-Ratings ohne zeitversetzte Nutzung und Streaming betrachtet.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 12,2 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 9,9 Prozent Marktanteil erzielt - richtig starke Werte, vor allem auch vor dem Hintergrund der Konkurrenz durch die Fußball-Übertragung in Sat.1. Man muss schon bis in den April 2022 zurückgehen, um einen höheren Zielgruppen-Marktanteil zu finden. Der Staffelschnitt bei den 14- bis 49-Jährigen liegt in diesem Jahr bei rund zehn Prozent (auch hier unter nur unter Berücksichtigung der vorläufig gewichteten Quoten, wie sie auch für den gestrigen Abend vorliegen).

Mehr zum Thema 10 Staffeln "Kitchen Impossible" bei Vox: Tim gegen den Rest der Welt

Vox sortierte sich am Sonntagabend in den Zielgruppen jeweils auf Platz 3 ein. Geschlagen geben musste man sich neben dem Fußball in Sat.1 nur dem "Tatort", der dem Ersten wie üblich die Marktführung brachte. 6,95 Millionen sahen die Schweizer Folge "Rapunzel", was für stolze 27,8 Prozent Marktanteil reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Überlegenheit weniger drückend, auch dort lag man mit 17,8 Prozent Marktanteil aber vorn. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 24,2 Prozent Marktanteil erreicht. Das ZDF erzielte mit dem Rosamunde-Pilcher-Film "Schwiegertöchter" dank 3,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 14,5 Prozent beim Gesamtpublikum.

Kabel Eins fährt am Sonntagabend ab dieser Woche eine ungewohnte Strategie und zeigt zwei Dokusoaps als Einstünder. Zum Auftakt lief das allerdings nicht gut: "Yes, we camp" kam nicht über magere 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Zwischen Meer und Maloche" lag im Anschluss sogar nur bei 3,3 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 fielen die Werte mit 2,7 und 2,4 Prozent noch etwas schlechter aus. Insgesamt erreichte "Yes, we camp" 470.000 Personen, "Zwischen Meer und Maloche" im Anschluss nur 370.000. Kabel Eins sortierte sich damit auch hinter RTLzwei ein, wo der Film "Was Frauen wollen" mit 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt aber ebenfalls blass blieb. ProSieben lag mit "Avengers: Infinity War" bei 7,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Hier hatten insgesamt 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;