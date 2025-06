Nachdem die vorherige Ausgabe von "Schlag den Star" im Mai gegen starke Show-Konkurrenz noch völlig unterging, gelang mit dem Duell zwischen den Schweiger-Töchtern und den Geiss-Töchtern im Juni ein beeindruckendes Comeback. Schon nach der vorläufigen Gewichtung der Zahlen gab es die höchsten Quoten seit fast drei Jahren - und nach Einbeziehung von zeitversetzter Nutzung und Livestreams ging es sogar noch deutlich weiter nach oben.

So erhöhte sich die Gesamt-Reichweite nachträglich noch um 170.000 auf nun 1,63 Millionen - und weil der allergrößte Teil auf die Zielgruppe 14-49 entfiel, kletterte dort der Marktanteil noch um satte 2,9 Prozentpunkte auf nun 22,3 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Zuvor hatte das nachträgliche Rekord-Plus bei 1,7 Prozentpunkten gelegen. Andere Sender büßten im Gegenzug natürlich Marktanteile ein: "Sascha Grammel live" bei RTL (10,1 statt 10,5 Prozent), "Men in Black 3" bei ZDFneo (5,0 statt 5,4 Prozent) und "Harter Brocken" im Ersten (6,3 statt 6,7 Prozent) waren die größten nachträglichen Marktanteils-Verlierer, weil hier kaum zeitversetzte Nutzung anfiel.

Und nicht nur im Falle von "Schlag den Star" gibt's gute Nachrichten für ProSieben: Bei "Germany's Next Topmodel" fiel das nachträgliche Marktanteils-Plus mit 3,3 Prozentpunkten sogar noch etwas höher aus, hier stehen nun 17,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf der Uhr. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich um 220.000 auf 1,32 Millionen.

Es waren damit die größten Marktanteils-Zugewinnler um 20:15 Uhr, doch auch für "Die Verräter" bei RTL wird ein Plus von 1,1 Prozentpunkten auf 9,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verzeichnet, "Die Höhle der Löwen" bei Vox (nun 10,5 Prozent), "Genial daneben (nun 4,7 Prozent) und "Kampf der Realitystars" (nun 4,2 Prozent) bei RTLzwei konnten jeweils noch einen ganzen Prozentpunkt nachlegen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 06.06.

22:30 4,83

(+0,81) 26,5%

(+2,8%p.) 1,34

(+0,44) 31,4%

(+7,0%p.) ZDF Magazin Royale 06.06.

23:06 1,80

(+0,32) 13,1%

(+1,7%p.) 0,71

(+0,26) 21,3%

(+6,0%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 05.06.

20:15 1,32

(+0,22) 6,4%

(+0,8%p.) 0,72

(+0,17) 17,5%

(+3,3%p.) Schlag den Star 07.06.

20:14 1,63

(+0,17) 10,6%

(+0,7%p.) 0,65

(+0,13) 22,3%

(+2,9%p.) extra 3 05.06.

23:11 1,82

(+0,35) 15,1%

(+2,1%p.) 0,44

(+0,07) 18,4%

(+2,0%p.) Die Landarztpraxis 05.06.

18:59 0,69

(+0,07) 3,9%

(+0,3%p.) 0,12

(+0,05) 4,7%

(+1,8%p.) Berlin - Tag & Nacht 03.06.

19:05 0,36

(+0,07) 2,0%

(+0,3%p.) 0,21

(+0,05) 7,8%

(+1,7%p.) Die Landarztpraxis 02.06.

18:59 0,73

(+0,07) 4,1%

(+0,3%p.) 0,14

(+0,04) 5,2%

(+1,5%p.) Berlin - Tag & Nacht 02.06.

19:05 0,40

(+0,05) 2,1%

(+0,3%p.) 0,25

(+0,05) 8,0%

(+1,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 06.06.

19:37 1,58

(+0,10) 8,5%

(+0,4%p.) 0,48

(+0,06) 16,6%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.06.-08.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ansonsten fällt neben der stets sehr starken nachträglichen Performance der Satire-Sendungen "heute-show", "ZDF Magazin Royale" und "extra 3" auch wieder die gute zeitversetzte Performance mehrere Vorabendserien ins Auge. "Berlin - Tag & Nacht" steigerte seinen Wochenschnitt nachträglich von 4,7 auf 5,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Für "Die Landarztpraxis" in Sat.1 ging's von 4,2 auf 5,2 Prozent nach oben. "GZSZ" steigerte sich im Wochenschnitt immerhin noch von 13,8 auf 14,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dass die Reichweite der Übertragung des Nations League-Spiels zwischen Deutschland und Portugal nach der endgültigen Gewichtung um 270.000 höher ausfiel und damit nun 10,26 Millionen erreichte, dürfte unterdessen vor allem an den Livestreams und weniger an zeitversetzter Nutzung gelegen haben. Die Reichweite der Übertragung des Spiels zwischen Portugal und Spanien bei RTL am Sonntag zog nachträglich noch um 160.000 an, das nachmittägliche Spiel zwischen Deutschland und Frankreich um etwa 80.000.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;