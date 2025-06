Nachdem die ARD ihre "Sommerkino"-Reihe in den vergangenen Jahren auf immer mehr Tage und Sendeplätze ausgedehnt hatte, laufen die Filme unter diesem Label in diesem Jahr nur am Montagabend. In dieser Woche ging es mit dem Streifen "Enkel für Fortgeschrittene" los - und dabei lief es auch recht gut. 2,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sind zwar nicht die allerhöchste Reichweite, mit 13,5 Prozent Marktanteil kann man jedoch zufrieden sein.

Besser lief es zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr nur für das ZDF. Mit der Wiederholung von "Die Toten vom Bodensee - Nemesis" erreichten die Mainzer 4,47 Millionen Menschen sowie 20,7 Prozent Marktanteil. Gänzlich andere Vorzeichen gab es beim jungen Publikum zwischen 14 und 49: Hier erzielte der ARD-Film sehr gute 9,0 Prozent, während der ZDF-Krimi bei 4,6 Prozent hängen blieb.

Beide öffentlich-rechtliche Hauptsender mussten sich bei 14-49 sowohl RTL als auch Vox und ProSieben geschlagen geben. "Die Toten vom Bodensee" kam gar nur auf 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersklasse. Anders sah es aus, wenn man diese Zielgruppe auf 14-59 erweitert, also nur zehn Jahre weiter geht. Da war dann plötzlich wieder das ZDF der erfolgreichste Sender: 890.000 Menschen aus dieser Altersklasse sorgten für 11,3 Prozent. Das Erste kam noch auf 10,8 Prozent - und erst dahinter folgte mit RTL der erste Privatsender.

Bei den 14- bis 59-Jährigen hat es sogar ZDFneo in die Top 10 der meistgesehenen Sendungen des Tages geschafft. "Inspector Barnaby" erreichte 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersklasse, das entsprach sehr guten 7,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 1,56 Millionen Personen ein. Mit einer zweiten Folge stieg die Reichweite sogar noch auf 1,69 Millionen an. So ist es dann auch zu erklären, dass ZDFneo am Montag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,0 Prozent beim Gesamtpublikum erzielte - damit kam man auf Platz vier aller Sender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;