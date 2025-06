Bei RTL wird man nach der linearen Premiere der ersten Folge der neuen "Bauer sucht Frau International"-Staffel wohl ein zwiespältiges Fazit ziehen. Zwar erreichte man mit der Sendung im Vergleich zu vielen anderen Formaten deutlich mehr Menschen, die Reichweite in Höhe von 2,34 Millionen ist gleichzeitig aber die schlechteste, die das Format jemals eingefahren hat. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass die Staffel jetzt erstmals seit vielen Jahren im Juni startete - also zu einem Zeitpunkt, an dem die TV-Nutzung generell eher niedriger ist. Dennoch war RTL am Montag der mit Abstand erfolgreichste Privatsender.

Auch in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es gut: 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersklasse bescherten RTL den Primetime-Sieg. Der Marktanteil lag bei 12,1 Prozent. Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen wurden noch gute 9,8 Prozent gemessen. Zufrieden sein kann man auch bei Vox: "Die Höhle der Löwen" erreichte 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am Ende des Tages gelang Vox mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 8,9 Prozent sogar der Sprung an die Spitze der Quotencharts, RTL erzielte am Montag lediglich 8,6 Prozent. Das ist vor allem damit zu erklären, dass mit Ausnahme von "Punkt 12", "RTL Aktuell" und "GZSZ" in der Daytime von RTL nur wenig so richtig gut funktioniert hat. "Ralf, der Bauernreporter" fiel am späten Abend zudem auf 5,1 Prozent zurück, nachdem sich "RTL Direkt" noch bei 9,6 Prozent gehalten hatte. Nach dem Wegfall der Nachrichtensendung in wenigen Wochen könnte der Audience Flow hier besser werden.

Weiterhin gut hält sich die US-Sitcom "Georgie & Mandy" bei ProSieben. Die zwei neuen Folgen erreichten zum Start in die Woche zwar erneut nur rund eine halbe Million Menschen, die Mehrzahl davon kam aber aus der klassischen Zielgruppe, was hier zu jeweils 9,7 Prozent führte. "Young Sheldon" lief danach etwas schlechter, dafür stellten "9-1-1 Notruf L.A." und "9-1-1: Lone Star" am späten Abend mit 6,3 und 7,2 Prozent neue Staffel-Bestwerte auf.

Sat.1 erreichte zur gleichen Zeit zwar mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als ProSieben, "Der große Urlaubs-Check" blieb beim jungen Publikum aber bei nur 6,0 Prozent Marktanteil hängen. 630.000 Menschen waren mit dabei. Damit lag Sat.1 recht deutlich vor RTLzwei, wo eine neue Ausgabe des Camping-Formats "Bella Italia" 4,4 Prozent erzielte. Mit einer Gesamtreichweite in Höhe von 360.000 hat das Format seinen bisherigen Tiefstwert deutlich unterboten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;