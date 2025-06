am 19.06.2025 - 08:47 Uhr

Während RTL "Der Bachelor" bzw. "Die Bachelors" bislang stets schon zu Jahresbeginn zeigte, verlegte man die neue Staffel nun ins Sommerprogramm - wohl auch mit dem Gedanken, angesichts zuletzt gesunkener Quoten gegen eine dann schwächere Konkurrenz besser bestehen zu können. Falls das der Plan gewesen sein sollte, ist er zumindest zum Staffel-Auftakt noch nicht aufgegangen.

So kam die erste Folge nicht über einen Marktanteil von 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus - nur eine Folge der vergangenen Staffel hatte einen schwächeren Wert verzeichnet. Das Publikum des Formats ist obendrein so jung, dass RTL noch größere Probleme hat, in der eigentlich ja als wichtiger auserkorenen erweiterten Zielgruppe 14-59 zu punkten. Hier belief sich der Marktanteil nur auf 5,7 Prozent und lag damit fernab des Senderschnitts.

Dass die absolute Reichweite geringer ausfallen würde als in den letzten Jahren, war angesichts der Verlegung in den Sommer zu erwarten. Sie war dann mit im Schnitt 0,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber auch tatsächlich sehr dürftig. Sie lag damit zum ersten Mal in der Geschichte des Formats unter der Millionen-Marke, und das gleich deutlich.

Womöglich war es auch nicht hilfreich, dass es am Mittwochabend nicht zu unterschätzende Reality-Konkurrenz gab - und zwar bei der Halbschwester RTLzwei. Dort steigerte sich "Kampf der Realitystars" mit Marktanteilen von 6,3 und 6,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe für die beiden Folgen sogar auf Staffel-Bestwerte, die deutlich über dem eigenen Senderschnitt lagen. Ab 20:15 Uhr hatten im Schnitt 510.000 Personen eingeschaltet, ab 21:24 Uhr zog die Reichweite noch auf 580.000 an.

RTLzwei bewegte sich in der Zielgruppe damit auf einem ähnlichen Niveau wie ProSieben, wo "Wer isses?" mit 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Tiefstwert markierte. Die Gesamt-Reichweite fiel gar unter die Marke von einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern und betrug im Schnitt nur noch 470.000. "Most Wanted" kam danach nur auf 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;