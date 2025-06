Nach zwei Siegen in den ersten beiden Vorrunden-Spielen stand schon fest, dass die U21-Nationalmannschaft die nächste Runde bei dieser Europameisterschaft erreichen würde. Die Partie gegen England lockte am Mittwochabend aber trotzdem ähnlich viele Fußball-Fans vor den Fernseher wie das vorhergehende Spiel.

So sahen sich während der ersten Halbzeit im Schnitt 2,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung in Sat.1 an, während der zweiten 45 Minuten zog die Reichweite dann noch auf 3,16 Millionen an. Von 13,1 Prozent in Hälfte 1 stieg der Marktanteil somit auf 18,6 Prozent in Hälfte 2. In der klassischen Zielgruppe 14-49 sah es ähnlich aus, hier wurden erst 14,1 und dann 18,0 Prozent Marktanteil erzielt, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag das Marktanteils-Niveau mit 12,5 und 16,3 Prozent leicht darunter.

Die zweite Halbzeit des Spiels hatte damit übrigens auch insgesamt eine höhere Reichweite als alle 20:15 Uhr-Sendungen im deutschen Fernsehen. Das Erste kam mit dem Film "In gefährlicher Nähe" auf im Schnitt 3,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, im ZDF lag "XY gelöst" zunächst bei einer Gesamt-Reichweite von 2,88 Millionen, die sich ab 21 Uhr mit einer zweiten Folge noch auf 3,07 Millionen erhöhte.

Für das Format waren das die bislang geringsten gemessenen Reichweiten. Trotzdem war die Sendung erneut ein schöner Erfolg fürs ZDF, weil es nicht nur insgesamt mit Marktanteilen von 15,3 und 15,6 Prozent sehr gut lief, sondern auch bei den Jüngeren: In der Altersgruppe 14-49 wurden sehr gute Marktanteile von 13,0 und 14,4 Prozent erreicht.

Die insgesamt meistgesehene Sendung des Tages war aber wie üblich die "Tagesschau", die allein im Ersten 4,54 Millionen Personen erreichte - und viele weitere durch die Parallel-Ausstrahlungen u.a. in den Dritten. Das "heute-journal" im ZDF lag mit 3,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einem geteilten zweiten Platz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;