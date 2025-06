Nach einem zunächst noch recht mauen Staffelstart und einer deutlichen Steigerung in der vergangenen Woche setzte "Genial daneben" den Aufwärtstrend bei RTLzwei in dieser Woche fort - zumindest mit der Folge um 20:15 Uhr. Sie erzielte einen Marktanteil von 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit den höchsten Wert für das Format seit Mai 2023. Insgesamt hatten 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Beim jungen Publikum setzte sich das einstige Sat.1-Format um 20:15 Uhr damit auch gegen das aktuelle Sat.1-Programm durch. Dort lief es fürs "Große Allgemeinwissensquiz" nämlich erneut ziemlich schlecht. Nur noch 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bedeuteten ebenso einen neuen Tiefstwert wie die Gesamt-Reichweite von 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil mit 5,0 Prozent immerhin ebenso hoch wie in der klassischen Zielgruppe, "Genial daneben" lag mit 4,8 Prozent aber selbst hier nur knapp dahinter.

Den weiteren Verlauf des Abends wird man bei RTLzwei aber trotzdem mit gemischten Gefühlen betrachten. Die gute Nachricht: Die Herausnahme von "Nobody is perfect" hat auf jeden Fall geholfen. Die schlechte: Obwohl auch um 21:15 Uhr direkt eine weitere neue Folge von "Genial daneben" lief, konnte man nur einen Teil des Publikums halten. Die Gesamt-Reichweite sank hier auf 0,52 Millionen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sackte deutlich auf 4,0 Prozent ab. Eine Wiederholung von "Genial daneben" um 22:15 Uhr lag dann noch bei 3,6 Prozent. "Nightwash" erreichte trotz der Verschiebung um eine Stunde nach hinten sogar mehr Publikum als in den letzten beiden Wochen, blieb mit 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem auf einem mäßigen Niveau.

Für RTL verlief der Donnerstagabend unterdessen unspektakulär: "Mario Barth deckt auf" blieb gegen das Finale von "Germany's Next Topmodel" erwartungsgemäß chancenlos, erzielte aber halbwegs solide 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dass die Gesamt-Reichweite knapp unter der Millionen-Marke lag und der Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe 14-59 mit 7,4 Prozent ein ganzes Stück schwächer ausfiel, kann den Kölnern aber nicht schmecken. Vox kam mit dem Film "Jurassic Park" auf Marktanteile von 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 7,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen, Kabel Eins holte mit "Der Weiße Hai" in beiden Zielgruppen 5,6 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;