In Sat.1 ist am Freitag die jüngste Staffel von "Murmel Mania" zu Ende gegangen, mit 8,3 Prozent Marktanteil holte das Format auch prompt den höchsten Wert seit einem Jahr. Dieser Erfolg kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Reichweiten zum Finale äußerst überschaubar blieben. Nur 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, das waren exakt so viele wie in den zwei Wochen davor. Da reichte es jedoch nur zu weniger als 7 Prozent. Insgesamt kam "Murmel Mania" am Freitag auf 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Geschlagen geben musste sich Sat.1 im Show-Duell damit RTL, wo eine neue Ausgabe der "Ultimativen Chartshow" zu sehen war. Aber auch dort bekam man die sommerlichen Temperaturen zu spüren, die ganz offenkundig auf die Reichweiten von vielen Sendern drückten. 1,06 Millionen Menschen waren hier mit dabei, davon kamen nur 250.000 aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte Oliver Geissen 9,2 Prozent Marktanteil.

Vergleichsweise gut lief der Abend für RTLzwei: Mit dem Film "Ocean’s Eleven" unterhielt man zwar nur 510.000 Personen, das reichte beim jungen Publikum aber für starke 7,8 Prozent. "28 Days Later" lag später noch bei 7,0 Prozent. ProSieben kam zur besten Sendezeit mit "Tenet" auf 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,4 Prozent, damit kann man in Unterföhring zufrieden sein.

Hinter den genannten Sendern einsortieren musste sich Daniela Katzenberger bei Vox. Mit ihrer gleichnamigen Dokusoap erreichte Katzenberger 6,6 und 6,3 Prozent Marktanteil und lag so immerhin noch leicht über dem Vox-Schnitt. Mit 560.000 bzw. 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gaben die Folgen aus Sicht der Reichweiten aber erneut leicht nach.

Und dann noch ein kurzer Blick auf ProSieben Maxx, das am Freitag angesichts von 3,0 Prozent Tagesmarktanteil der erfolgreichste Spartensender gewesen ist. Geschafft hat man das mit einem Rugby-Match, das ab 21 Uhr zu sehen war. Die Partie der British & Irish Lions gegen Argentinien kam in der ersten Halbzeit auf 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, danach waren es noch 180.000. Mit 5,2 und 4,0 Prozent Marktanteil hat die Übertragung vor allem beim jungen Publikum richtig gut funktioniert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;