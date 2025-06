Zum dritten Mal hat Florian Silbereisen im Ersten nun schon das "Schlagerbooom Open Air" aus Österreich präsentiert - und erneut holte der Entertainer damit gute Quoten. Diesmal war die Reichweite angesichts von 3,13 Millionen aber so niedrig wie nie zuvor, was nicht zuletzt auch an dem sommerlichen Abend gelegen haben dürfte. Im Vorjahr sahen noch 3,59 Millionen Menschen zu, bei der Premiere 2023 waren es etwas mehr als 4 Millionen. Der Marktanteil lag jetzt dennoch bei 20,2 Prozent und damit sogar fast zwei Prozentpunkte über dem vergangenen Jahr.

Trotz des Reichweiten-Tiefs kam am Samstag kein anderer Sender an der Musikshow vorbei, auch das ZDF konnte Silbereisen knapp hinter sich halten. Eine "Wilsberg"-Wiederholung brachte es auf 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 19,6 Prozent. Beim jungen Publikum war der Abstand etwas größer: In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen holte der "Schlagerbooom" 9,9 Prozent, aber auch das ZDF konnte sich bei der Krimi-Wiederholung über 8,8 Prozent freuen.

Bei den 14- bis 59-Jährigen gab es übrigens das umgekehrte Bild: Hier lag "Wilsberg" mit 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (13,2 Prozent) vor dem "Schlagerbooom" mit 600.000 (11,4 Prozent). Für das ZDF ging der Abend außerdem noch erfolgreich weiter: Das "heute journal" und "Ein starkes Team" erreichten noch 2,69 und 2,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, zumindest beim Gesamtpublikum lagen die beiden Formate damit deutlich über Senderschnitt.

Stark ist das ZDF auch in der Sparte gewesen: ZDFinfo beendete den Samstag mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 3,4 Prozent. Geschafft hat man das mit einer starken Daytime: Schon mit "Verbotene Liebe - Queere Schicksale in der NS-Diktatur" erzielte man am Vormittag 4,0 Prozent, "Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte" und "Hitlers Sklaven: Ausbeutung" lagen später sogar bei jeweils mehr als 6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;