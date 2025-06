am 22.06.2025 - 09:22 Uhr

In der kommenden Woche feiert RTL am Samstag zur besten Sendezeit 20 Jahre Cindy aus Marzahn. Quasi als Einstimmung darauf ist an diesem Samstag ihr Bühnenprogramm "Einmal Prinzessin und zurück" zu sehen gewesen - und das lief durchaus gut. 1,03 Millionen Menschen waren bei der zweistündigen Show mit dabei, kein anderer Privatsender hatte nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite.

Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar zum Primetime-Sieg. Hier lag die Reichweite zwar nur bei 240.000, das dürfte aber, ähnlich wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, auch an den sommerlichen Temperaturen gelegen haben. Der Marktanteil war trotzdem gut: 10,6 Prozent holte Cindy aus Marzahn. Das Comedy-Programm von Mario Barth auf der Waldbühne wollten später noch 820.000 Fans sehen, damit holte RTL in der klassischen Zielgruppe 9,4 Prozent.

Erster RTL-Verfolger in der Primetime bei den 14- bis 49-Jährigen waren Das Erste und das ZDF mit dem "Schlagerbooom Open Air" und einer "Wilsberg"-Wiederholung. Von den Privaten schlugen sich RTLzwei und ProSieben am besten, beide erreichten jeweils 190.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Während "Ocean’s Twelve" bei RTLzwei damit auf 8,2 Prozent kam, holte die ProSieben-Rankingshow mit dem schlanken Titel "Darüber staunt die Welt - Die verrücktesten WTF-Augenblicke - Reloaded" 8,3 Prozent. Insgesamt lag RTLzwei vor ProSieben: Den Film wollten 460.000 Menschen sehen, die Rankingshow nur 370.000.

In Sachen Gesamtreichweite lag Sat.1 mit der Free-TV-Premiere der Komödie "Champions" sogar noch vor RTLzwei und ProSieben, weil von den 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber nur 150.000 aus der klassischen Zielgruppe kamen, wurden hier nur 6,4 Prozent Marktanteil gemessen. Zum Glück für die Senderverantwortlichen hatte man am Samstag aber auch erneut die Klub-WM im Programm: In der Nacht übertrug man das Spiel der Bayern gegen die Boca Juniors. Das war aus Reichweitensicht natürlich kein sonderlich großer Renner, beim Gesamtpublikum waren teils aber mehr als 20 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das Spiel auf mehr als 11 Prozent.

Sehr zufrieden sein kann man auch mit der Vorabend-Partie des BVB gegen den Mamelodi Sundowns FC. Hier sahen in der ersten Halbzeit 1,44 Millionen Menschen zu, während den zweiten 45 Minuten stieg die Reichweite noch auf 1,65 Millionen. Beim jungen Publikum holte Sat.1 damit richtig gute 18,3 und 16,2 Prozent. Dennoch ist RTL am Samstag der erfolgreichste Sender in der klassischen Zielgruppe gewesen: Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,8 Prozent lagen die Kölner vor Sat.1, das 7,3 Prozent erzielte.

Und noch ein kurzer Blick in die Sparte, wo vor allem Nitro stark performte. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,4 Prozent ist man der erfolgreichste Nischensender gewesen und lag nur knapp hinter RTLzwei (4,6 Prozent). Geschafft hat man das vor allem mit dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Die Übertragung ab 13 Uhr verzeichnete bis um 3 Uhr in der Nacht durchschnittlich 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen hatte das richtig starke 5,5 Prozent Marktanteil zur Folge.

