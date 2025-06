am 24.06.2025 - 08:49 Uhr

Seit Ende April hat Vox die neueste Staffel von "Die Höhle der Löwen" ausgestrahlt. Die Quoten waren nach wie vor gut, aber auch der Dauerbrenner konnte sich nicht dem allgemeinen Abwärtstrend entziehen. Vor drei Wochen fiel das Format erstmals überhaupt unter die Marke von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Von diesem Tief konnte sich die Sendung zum Staffelfinale jetzt wieder deutlich absetzen. 1,28 Millionen Menschen sahen die vorerst letzte Ausgabe, mehr Reichweite hatten die "Löwen" zuletzt Anfang Mai.

Das Reichweitenplus ist auch auf das junge Publikum zurückzuführen, 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das waren rund 100.000 mehr als in den zurückliegenden Wochen. Mit 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann man beim Sender sehr zufrieden sein - es war sogar der höchste Marktanteil der nun zu Ende gegangenen Staffel. Die "Löwen" melden sich im Herbst zurück - dann wird es bei den Investorinnen und Investoren zu einigen Änderungen kommen (DWDL.de berichtete).

Gute Quoten waren am Montag derweil auch für Sat.1 drin: "Der Sat.1 Urlaubscheck! Kreuzfahrt, Camping & Pauschalreise" erreichte im Schnitt 920.000 Menschen, 340.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 8,2 Prozent. Damit lag Sat.1 noch vor ProSieben, wo zwei Folgen von "Georgie & Mandy" bei 7,5 und 7,7 Prozent hängen blieben - damit lief es schlechter als in den vergangenen zwei Wochen. Insgesamt sahen weniger als eine halbe Million Personen zu. Drei Wiederholungen von "Young Sheldon" lagen später nur noch knapp bei mehr als 5 Prozent, eine vierte Folge fiel unter diese Marke.

Nicht zufrieden sein kann man in Grünwald: RTLzwei unterhielt mit "Bella Italia - Camping auf Deutsch" lediglich 390.000 Menschen, das waren nur unwesentlich mehr als beim Allzeit-Tief vor einer Woche. Mit 3,5 Prozent Marktanteil setzte es dafür jetzt den niedrigsten Marktanteil der noch jungen Staffel. Wiederholungen der "Geissens" performten danach noch schlechter. So ist dann auch der überschaubare Tagesmarktanteil in Höhe von nur 3,5 Prozent zu erklären, für Kabel Eins (2,9 Prozent) lief es sogar noch schlechter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;