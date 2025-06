Sebastian Pufpaff hat am Dienstag bei "TV Total" unter anderem mit Vincent Gross und Olaf der Flipper den Sommer eingeleitet und eine kleine Party geschmissen - es war die vorerst letzte Ausgabe der Show. Die Quoten blieben allerdings recht überschaubar. Und dabei ist es noch das kleinste Problem, dass die Reichweite mit 680.000 relativ überschaubar blieb. Die sommerlichen Temperaturen drücken aktuell bei vielen Sendern auf die Reichweiten.

Schmerzen dürfte es die Verantwortlichen in Unterföhring auch, dass "TV Total" zum Abschluss der laufenden Staffel nur auf 8,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gekommen ist. Das ist zwar kein großer Beinbruch, dennoch war es der bislang niedrigste Marktanteil, den die Show auf dem Sendeplatz am Dienstagabend eingefahren hat. Mit einer alten Ausgabe von "TV Total" holte ProSieben später übrigens nur noch 4,2 Prozent Marktanteil.

Mit der letzten Ausgabe vor der Sommerpause musste sich Sebastian Pufpaff übrigens auch Vox geschlagen geben. Dort kam "Hot oder Schrott" ebenso wie die Comedyshow auf 330.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, insgesamt verzeichnete das Vox-Format mit 750.000 aber eine etwas höhere Reichweite. Mit den erzielten 8,5 Prozent Marktanteil kann man in Köln zufrieden sein. Eine zweite Ausgabe steigerte sich am späten Abend sogar noch auf 10,1 Prozent.

Dass gegen die Fußball-Konkurrenz in Sat.1 gute Quoten drin sein können, stellte derweil auch RTL unter Beweis. "Bauer sucht Frau International" unterhielt zur besten Sendezeit 2,36 Millionen Menschen, 420.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 10,7 Prozent, damit war RTL beim jungen Publikum erster Verfolger von Sat.1 in der Primetime. "RTL Direkt" und "Extra" lagen später jedoch nur bei 5,6 und 8,9 Prozent.

Gut lief es in der Primetime auch für Kabel Eins, das mit dem Film "Snitch - Ein riskanter Deal" 730.000 Menschen zum Einschalten brachte. In der klassischen Zielgruppe wurden 6,2 Prozent gemessen. Dass Kabel Eins trotzdem nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,0 Prozent kam, ist auf die nun schon seit einiger Zeit schwächelnde Daytime zurückzuführen. Auch am Dienstag blieb der Sender hier weitgehend blass: "Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!" lag bei 2,2 Prozent Marktanteil, ebenso wie übrigens auch "Mein Lokal, Dein Lokal". Zwischen den beiden Format holte "Abenteuer Leben täglich" gar nur 1,5 Prozent. "Achtung Kontrolle" schlug sich mit 3,9 Prozent noch am besten - das dürfte jedoch nur ein schwacher Trost sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;