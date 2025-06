"Bares für Rares" ist im ZDF eigentlich immer für herausragende Quoten gut, an diesem Dienstag lief es aber besonders gut. So schalteten 1,81 Millionen Menschen ab kurz nach 15 Uhr ein, das war die höchste Reichweite seit einem Monat für Horst Lichter. Noch etwas beeindruckender ist die Performance beim jungen Publikum: 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 18,8 Prozent - das ist der höchste Wert seit dem Allzeit-Hoch im Januar, als 20,8 Prozent gemessen wurden (DWDL.de berichtete).

Aber auch andere Sender punkteten am Dienstag mit ihrem Tagesprogramm. Bei RTL stellten etwa "Explosiv" und "Exclusiv" unter Beweis, weshalb sie für den Reichweitenaufbau am Programm so wichtig sind. Die beiden Sendungen also, die sich künftig ein VR-Studio teilen. So kam "Explosiv" auf 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, "Exclusiv" lag sogar bei 1,16 Millionen. Mit 11,1 und 11,5 Prozent beim jungen Publikum lief es richtig gut, "Unter uns" erzielte zuvor sogar noch 13,9 Prozent und damit einen der besten Werte des Jahres.

Auf und ab ging es dagegen für RTLzwei: "Unser Supermarkt" lag zunächst noch bei guten 5,3 Prozent, "Hartz und herzlich" stürzte danach jedoch auf 1,4 Prozent ab. Eine weitere Ausgabe der Dokureihe erzielte später aber immerhin wieder 4,9 Prozent. Zufrieden sein kann man in Grünwald mit "Berlin - Tag & Nacht", das mit 6,1 Prozent Marktanteil nur knapp an einem neuen Jahresbestwert vorbeigeschrammt ist, 260.000 Menschen sahen zu.

Gut lief es am Vorabend auch für Vox: "Das perfekte Dinner" unterhielt 900.000 Personen, die beim jungen Publikum erzielten 11,0 Prozent Marktanteil sind der höchste Wert seit September des vergangenen Jahres. "Die Landarztpraxis" in Sat.1 schleppt sich dagegen ihrem Staffelfinale entgegen, am Dienstag sahen nur 620.000 Menschen zu, der Marktanteil lag bei 2,6 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen lief es mit 4,3 Prozent immerhin etwas besser.

