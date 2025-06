In den zurückliegenden Tagen hat Sat.1 mit der U21-Europameisterschaft und der Klub-WM gleich zwei große Fußballturniere übertragen und damit gleichermaßen gute Quoten eingefahren. Wenn sich die Fußballfans jedoch entscheiden müssen, fällt die Wahl offenbar sehr eindeutig aus - so ist es zumindest am Mittwoch gewesen, als zur besten Sendezeit sowohl die deutsche Nationalmannschaft bei der EM antrat und Borussia Dortmund bei der Klub-WM spielte.

Weil Sat.1 natürlich nicht beide Spiele parallel zeigen kann, gab man die Klub-WM ausnahmsweise an ProSieben weiter - und das hat sich für Sat.1 als richtige Entscheidung erwiesen. Mit der Nationalmannschaft erzielte man richtig gute Quoten: Die erste Halbzeit des Spiels gegen Frankreich erreichte 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Halbzeit zwei des Halbfinals kam sogar auf 4,61 Millionen. Damit ist Sat.1 am Mittwoch in der Primetime der reichweitenstärkste Sender gewesen, die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 18,7 und 25,0 Prozent.

Noch etwas besser lief es in der klassischen Zielgruppe: Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die beiden Halbzeiten auf 24,6 und 29,3 Prozent. Selbstredend, dass Sat.1 auch damit die Primetime dominiert hat. Anders dagegen die Situation bei der sportlich vielleicht nicht so bedeutenden Klub-WM: Das Spiel zwischen Dortmund und Ulsan HD FC sahen nur etwas mehr als 600.000 Personen. Mehr als 5,5 und 6,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe waren für ProSieben in den beiden Halbzeiten nicht drin.

Als richtige Entscheidung hat es sich wohl von RTL erwiesen, die "Bachelors" aus der Schusslinie zu nehmen. Neben dem Fußball-Doppel fuhr schließlich auch "Aktenzeichen XY" gute Quoten ein. In Köln sendete man stattdessen einen Zusammenschnitt der im vergangenen Jahr erstmals ausgestrahlten Show "Splash!", damit erreichte man immerhin 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der klassischen Zielgruppe wurden 6,5 Prozent gemessen. "Stern TV" steigerte sich später noch auf 9,0 Prozent.

Recht solide schlug sich angesichts der Konkurrenz RTLzwei: Zwei Ausgaben von "Kampf der Realitystars" lagen bei rund einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern, die Marktanteile beim jungen Publikum betrugen 5,4 und 4,6 Prozent - da lief es zuletzt auch schon mal schlechter. Gute Nachrichten kommen derweil aus dem Vorabend: Nachdem "Berlin - Tag & Nacht" bereits am Dienstag nur knapp an einem Jahresrekord vorbeigeschrammt ist, stellte die Serie diesen mit 7,3 Prozent Marktanteil nun tatsächlich auf. 280.000 Menschen sahen die neueste Folge.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;