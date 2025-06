am 27.06.2025 - 09:44 Uhr

Obwohl es sich beim "Bozen-Krimi" am Donnerstagabend nur um eine Wiederholung handelte, war es mit im Schnitt 4,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Sendung des Tages. Fast jeder Vierte, der am Abend lineares Fernsehen eingeschaltet hatte, entschied sich für Das Erste, der Marktanteil belief sich auf 23,8 Prozent. Zuvor hatte die "Tagesschau" im Ersten eine Reichweite von 4,46 Millionen - und etliche weitere kamen unter anderem über die Dritten da noch obendrauf.

Das ZDF war in der Primetime abgeschlagen, "No Hard Feelings" lag mit 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei einem Marktanteil von 12,0 Prozent - das "heute-journal" legte direkt im Anschluss aber deutlich auf eine Gesamt-Reichweite von 3,13 Millionen zu. Die meistgesehene ZDF-Sendung des Tages lief aber schon am Vorabend, wo "heute" 3,16 Millionen Personen erreichte. Auch Wiederholungen von "SOKO Stuttgart" (2,44 Millionen) und "Notruf Hafenkante" (2,53 Millionen) hatten höhere Reichweiten als der Primetime-Film.

Und betrachtet man den ganzen Tag, dann sicherte sich das ZDF wieder mit deutlichem Vorsprung die Tagesmarktführung: 15,4 Prozent erzielten die Mainzer, Das Erste kam auf 12,9 Prozent, RTL als stärkster Privatsender lag bei 7,1 Prozent. Selbst wenn man die 14- bis 49-Jährigen betrachtet, dann lag das ZDF mit 8,1 Prozent ganz vorn, dicht gefolgt von ProSieben mit 8,0 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe betrug der Vorsprung des ZDF, das 10,5 Prozent erreichte, auf das zweitplatzierte Erste 1,6 Prozentpunkte.

Das ZDF punktete mit seinem Primetime-Programm auch bei den Jüngeren: "No Hard Feelings" kam auf 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Maybrit Illner" lag beim jungen Publikum bei 9,9 Prozent, "Markus Lanz" kam danach auf 9,0 Prozent. Insgesamt hatten 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei Illner eingeschaltet, was 13,0 Prozent Marktanteil entsprach. Lanz lag danach mit 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei einem Gesamt-Marktanteil von 15,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;