am 28.06.2025 - 08:50 Uhr

"99 - Wer schlägt sie alle?" wechselt die Sendeplätze wie nur wenige andere Formate. Gestartet einst am Freitagabend, war die von Fabiola produzierte Spielshow danach Montag- und Donnerstagabend zu sehen. Zum Start der neuen Staffel ging es jetzt zurück auf den ursprünglichen Sendeplatz am Freitag. Mit 250.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern waren 8,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe drin, "99" lag damit ziemlich klar über dem Sat.1-Schnitt. Die Gesamtreichweite lag bei 890.000.

Dass die Reichweiten recht überschaubar blieben, dürfte auch mit dem Start im Hochsommer zu tun haben. Immerhin lag Sat.1 damit in etwa auf einem Niveau mit RTL, wo man allerdings nur auf eine Wiederholung der "Ultimativen Chartshow" setzte. Die Ausgabe anlässlich von 50 Jahre Ballermann erreichte ebenfalls 250.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, die Gesamtreichweite lag jedoch bei besseren 1,04 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte Oliver Geissen aufgrund der längeren Sendezeit 9,0 Prozent Marktanteil.

Bei Vox verabschiedete sich unterdessen Daniela Katzenberger, zwei Folgen der gleichnamigen Dokusoap über die Entertainerin zeigte der Sender zur besten Sendezeit. Mit 7,8 und 8,5 Prozent Marktanteil lief es auch gut. Während bei der ersten Folge 590.000 Menschen einschalteten, stieg die Reichweite zum eigentlichen Staffelfinale auf 660.000. Auch in den kommenden Wochen müssen Fans der Katze übrigens nicht auf sie verzichten, Vox plant auch weiterhin freitags ab 20:15 Uhr mit der Kult-Blondine, dann mit Wiederholungen aus dem vergangenen Jahr.

Marktanteils-Trend: Daniela Katzenberger Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Etwas ins Hintertreffen geriet bei dieser Konkurrenz am Freitag ProSieben. Mit dem bereits mehrfach wiederholten Film "Escape Room" unterhielt man lediglich eine halbe Million Menschen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 7,1 Prozent. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,6 Prozent blieb man dann auch ziemlich blass und lag nur knapp vor Sat.1 (6,5 Prozent). Vox und das ZDF erreichten jeweils 7,0 Prozent, Tagesmarktführer war RTL mit 9,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;