Über den Quotenverfall am Vorabend von RTLzwei hatten wir an dieser Stelle schon zigfach berichtet, mittlerweile gibt’s "Köln 50667" bekanntlich nur noch bei RTL+ zu sehen und nicht mehr im linearen Programm. Auch die Quoten von "Berlin - Tag & Nacht" gingen in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich zurück, zuletzt hellte sich die Situation für die Filmpool-Produktion aber wieder auf. Jetzt reichte es auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten sogar für die erfolgreichste Woche seit zwei Jahren, wenn man auf den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe blickt.

So kamen die fünf gezeigten Ausgaben der Woche auf durchschnittlich 5,7 Prozent Marktanteil, 250.000 Menschen schalteten ein. Schon die zwei Wochen davor liefen mit 5,2 und 5,1 Prozent besser, davor lag "Berlin - Tag & Nacht" meist unter der 5-Prozent-Marke. Das letzte Mal, als die Serie auf Wochenbasis einen höheren Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holte, war im Juni 2023. Damals waren sogar mehr als 6 Prozent drin. In Grünwald wäre man wohl nicht unglücklich, wenn auch diese Marke demnächst wieder fallen würde.

In Sat.1 verabschiedete sich unterdessen "Die Landarztpraxis", ab der kommenden Woche übernimmt die "Spreewaldklinik" den Sendeplatz um 19. Zum Staffelfinale konnte die "Landarztpraxis" jetzt noch einmal leicht zulegen, ein großer Erfolg war die Serie im Linearen aber auch in den vergangenen Wochen und Monaten nicht. 740.000 Menschen schalteten am Freitag ein, mehr waren es zuletzt Anfang Mai. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag trotzdem bei nur 4,8 Prozent. Im Schnitt kamen die mehr als 120 gezeigten Folgen auf durchschnittlich rund 4 Prozent - damit lag die Serie auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten exakt auf dem Niveau der vorangegangenen Staffel.

Und auch bei Kabel Eins gab es einen Abschied in der Daytime: "Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!" ist am Freitag zum letzten Mal zu sehen gewesen. Und wie schon in den Vorwochen lief es für die alten Ausgaben ziemlich schlecht, der Marktanteil betrug 1,0 Prozent. Ab der kommenden Woche setzt Kabel Eins auf dem Sendeplatz um 16 Uhr auf Wiederholungen des Camping-Formats "Yes we camp!". Am Freitag tat sich auch "Abenteuer Leben täglich" mit 1,6 Prozent extrem schwer. "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" lagen später bei 3,5 und 5,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;