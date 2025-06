ARD und ZDF konnten auch am vergangenen Sonntag wieder mit ihren Open-Air-Shows am Vormittag und Mittag überzeugen - trotz heißer Temperaturen schalteten einmal mehr viele Fans ein. So kam "Immer wieder sonntags" im Ersten mit 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 17,3 Prozent Marktanteil, ehe der "ZDF-Fernsehgarten" sogar von 1,79 Millionen Menschen gesehen wurde. Der stolze Marktanteil von 21,0 Prozent war zugleich der bislang höchste in der laufenden Saison.

Beim jungen Publikum taten sich allerdings beide Formate ein ganzes Stück schwerer: So blieb "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross diesmal bei den 14- bis 49-Jährigen bei überschaubaren 3,8 Prozent Marktanteil hängen, während Andrea Kiewel im ZDF immerhin 6,0 Prozent erzielte.

Dem ZDF gelang es zudem, viele Menschen auch nach dem "Fernsehgarten" noch vor dem Schirm zu halten: So überzeugte das "Duell der Gartenprofis" ab 14:11 Uhr mit 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die einem Gesamt-Marktanteil von 16,2 Prozent entsprachen. Nur die neue Mode-Dokusoap "That's My Style" tat sich auch in der zweiten Woche schwer und kam gegen 15 Uhr nicht über 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus, die 9,2 Prozent Marktanteil entsprachen.

Im Ersten wiederum waren schon vor "Immer wieder sonntags" hohe Quoten drin - dank der "Sendung mit der Maus", die bereits ab 9:30 Uhr von 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. Der Klassiker überzeugte allerdings nicht nur beim Gesamtpublikum mit 15,5 Prozent Marktanteil, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo der Marktanteil in dieser Woche 15,8 Prozent betrug. Zwei Stunden später fand übrigens auch die Wiederholung im Kika ihr Publikum: Hier sahen weitere 410.000 Menschen zu, beim jungen Publikum belief sich der Marktanteil auf strake 9,5 Prozent.

