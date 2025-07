Nachdem die "heute-show" inzwischen in der Sommerpause weilt, gelang dem Ersten ein seltener Sieg im Ranking der Sendungen mit dem höchsten Nachschlag, der bei der endgültigen Gewichtung der Quoten durch zeitversetzte Nutzung (außerhalb von Mediatheken) und Livestreams entsteht. Das Satire-Magazin "Extra 3" konnte die Reichweite nachträglich noch um 400.000 auf nun 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern - das war das höchste nachträgliche Plus, das es für das Format je gab. Auch die Marktanteile erhöhten sich dadurch deutlich um 2,1 Prozentpunkte insgesamt und 3,1 Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch die Satire-Sendungen des ZDF gehörten wieder zu den Gewinnern, ein weiteres "heute-show spezial" konnte die Reichweite nachträglich um 250.000 steigern, die Premiere von "Till Tonight" sogar um 260.000. Auch hier gab es beträchtliche Auswirkungen auf die ausgewiesenen Marktanteile: Bei "Till Tonight" wurden aus 12,6 nachträglich 16,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, beim "heute-show spezial" erhöhte sich der Wert von 14,4 auf 16,8 Prozent.

Während "Germany's Next Topmodel" in den Vorwochen jeweils noch extrem stark um teils über drei Prozentpunkte Marktanteil hinzugewinnen konnte, war beim Finale der Live-Faktor höher. Zwar stieg die Reichweite nachträglich nochmal um 150.000 auf 1,7 Millionen an, der Marktanteils-Zugewinn beim jungen Publikum fiel mit +1,0 Prozent aber geringer aus als sonst. Die nun endgültig gewichteten 23,4 Prozent sind freilich trotzdem ein sehr guter Wert.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 19.06.

22:50 1,91

(+0,40) 13,2%

(+2,1%p.) 0,45

(+0,14) 12,6%

(+3,1%p.) Polizeiruf 110: Spiel gegen den Ball 22.06.

20:30 6,35

(+0,32) 26,7%

(+0,4%p.) 0,76

(+0,04) 16,0%

(+0,0%p.) Till Tonight 20.06.

23:01 1,40

(+0,26) 10,0%

(+1,4%p.) 0,50

(+0,15) 16,5%

(+3,9%p.) heute-show spezial 20.06.

22:30 2,37

(+0,25) 14,9%

(+0,9%p.) 0,55

(+0,11) 16,8%

(+2,4%p.) Ein Mann namens Otto 19.06.

20:15 3,43

(+0,20) 16,6%

(+0,4%p.) 0,39

(+0,04) 9,6%

(+0,5%p.) Tierärztin Dr. Mertens 17.06.

20:40 3,69

(+0,16) 18,0%

(+0,3%p.) 0,28

(+0,01) 8,0%

(-0,1%p.) In aller Freundschaft 17.06.

21:28 3,48

(+0,16) 17,4%

(+0,3%p.) 0,27

(+0,03) 7,2%

(+0,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.06.

20:15 1,70

(+0,15) 9,4%

(+0,5%p.) 0,90

(+0,09) 23,4%

(+1,0%p.) XY gelöst 18.06.

20:15 3,03

(+0,15) 15,5%

(+0,2%p.) 0,49

(+0,05) 15,2%

(+0,8%p.) Brennpunkt: Krieg zwischen Israel und Iran - USA greifen ein 22.06.

20:15 6,95

(+0,14) 31,2%

(-0,1%p.) 1,33

(+0,07) 29,8%

(+0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.06.-22.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Freuen kann man sich bei ProSieben unterdessen neben einem deutlichen nachträglichen Plus für "TV Total" (Marktanteil +1,2 Prozentpunkte) über einen starken Staffelabschluss für "Experte für alles". Nachdem das neue Format von Klaas Heufer-Umlauf nach einem erfolgreichen Einstand zwischenzeitlich sehr zu kämpfen hatte, kam das Staffelfinale nach der endgültigen Gewichtung der Quoten auf 10,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit klar im grünen Bereich. Die Gesamt-Reichweite bleibt zwar weiter überschaubar, lag nach fünf Wochen aber immerhin mal wieder über der 500.000er-Marke. Der Staffel-Schnitt liegt nun übrigens bei einem soliden Marktanteil von 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im Ranking der größten nachträglichen Marktanteils-Gewinner tauchen außerdem diverse Vorabendserien auf. Im Wochenschnitt steigerte sich "Alles was zählt" bei RTL bei den 14- bis 49-Jährigen noch von 10,5 auf 11,4 Prozent, "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" von 13,3 auf 14,0 Prozent. Für "Berlin - Tag & Nacht" ging's bei RTLzwei nachträglich um einen halben Prozentpunkt auf 5,7 Prozent hinauf. Die "Landarztpraxis" in Sat.1 verharrte hingegen auch nach der endgültigen Gewichtung bei 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Till Tonight 20.06.

23:01 1,40

(+0,26) 10,0%

(+1,4%p.) 0,50

(+0,15) 16,5%

(+3,9%p.) extra 3 19.06.

22:50 1,91

(+0,40) 13,2%

(+2,1%p.) 0,45

(+0,14) 12,6%

(+3,1%p.) heute-show spezial 20.06.

22:30 2,37

(+0,25) 14,9%

(+0,9%p.) 0,55

(+0,11) 16,8%

(+2,4%p.) Bluey 16.06.

18:04 0,14

(+0,06) 1,2%

(+0,5%p.) 0,06

(+0,03) 3,9%

(+2,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 20.06.

19:37 1,35

(+0,12) 8,8%

(+0,5%p.) 0,32

(+0,06) 13,7%

(+2,0%p.) Alles was zählt 18.06.

19:06 1,27

(+0,09) 8,6%

(+0,4%p.) 0,27

(+0,05) 13,4%

(+1,7%p.) Alles was zählt 20.06.

19:06 1,24

(+0,13) 9,1%

(+0,7%p.) 0,21

(+0,04) 11,5%

(+1,6%p.) Experte für alles 17.06.

21:26 0,51

(+0,09) 2,7%

(+0,4%p.) 0,39

(+0,07) 10,9%

(+1,4%p.) Berlin - Tag & Nacht 20.06.

19:05 0,25

(+0,04) 1,7%

(+0,2%p.) 0,14

(+0,03) 6,7%

(+1,3%p.) TV Total 17.06.

20:15 0,76

(+0,09) 3,7%

(+0,4%p.) 0,44

(+0,06) 12,8%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.06.-22.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;