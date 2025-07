Es ist schon fast eine Tradition: Wenn die Temperaturen im Land besonders hoch sind, gibt’s von TV-Sendern News-Specials dazu. In den vergangenen Jahren haben solche Sendungen immer wieder für hohe Quoten gesorgt - so war es auch am Dienstag im Fall von RTL. Das dort um 20:15 Uhr eingeschobene "RTL Aktuell Spezial" zum Thema "Glutofen Deutschland" erreichte 2,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit deutlich mehr als "GZSZ" (1,47 Mio.) zuvor.

Beim Gesamtpublikum kam die News-Sondersendung auf einen knapp zweistelligen Marktanteil. Noch besser lief es beim jungen Publikum: In der klassischen Zielgruppe wurden starke 14,4 Prozent Marktanteil gemessen. Erfolgreich war RTL auch danach unterwegs: "Bauer sucht Frau International" kam beim jungen Publikum noch auf 10,8 Prozent und konnte die Gesamtreichweite auf 2,29 Millionen steigern. Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lagen beide Formate auf bzw. über der 10-Prozen-Marke.

Gut verlief die Primetime auch für ProSieben und Kabel Eins, die jeweils auf US-Spielfilme setzten. "Don't Worry Darling" bei ProSieben unterhielt 850.000 Menschen und erreichte in der Zielgruppe so 9,5 Prozent Marktanteil. "Coach Carter" erzielte bei Kabel Eins richtig gute 7,4 Prozent, obwohl die Reichweite nur bei 490.000 lag. Sat.1 tat sich derweil mit seinen US-Serien schwer: Die 5,6 Prozent von "Navy CIS" waren schon das höchste der Gefühle. Für die weiteren Formate ging es konstant bergab, "FBI: Most Wanted" lag am späten Abend nur noch knapp über der 3-Prozent-Marke.

Ziemlich schwer taten sich auch Vox und RTLzwei, also zwei Sender, die auf eine gänzlich andere Programmfarbe setzten als die zuvor genannten Konkurrenten. Bei Vox erreichte "Hot oder Schrott" 650.000 Personen, damit waren allerdings nur 5,0 Prozent Marktanteil drin. "Armes Deutschland - Dürfen die das?" kam zur gleichen Zeit bei RTLzwei sogar nur auf 3,6 Prozent bei einer Gesamtreichweite in Höhe von 370.000. Dafür lag "Unser Supermarkt" bei RTLzwei in der Daytime bei 7,7 Prozent - das ist der zweitbeste Wert der laufenden Staffel gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;