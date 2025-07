Nachdem in den letzten Wochen vor allem Sat.1 mit Klub-WM und U21-EM die Fußball-Fans versorgte, rollt der Ball mit Beginn der Fußball-Europameisterschaft der Frauen nun auch bei den Öffentlich-Rechtlichen wieder. Und zum Auftakt war das Interesse schonmal ziemlich groß. Wie sich die Schweizer Gastgeberinnen am Mittwochabend knapp dem norwegischen Team geschlagen geben mussten, verfolgten im Ersten im Schnitt 3,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Damit lag die Reichweite etwas höher als beim Auftaktspiel der letzten EM 2022, die Marktanteile fielen sogar deutlich höher aus. So wurden ab 21 Uhr beim Gesamtpublikum 17,3 Prozent Marktanteil erzielt, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 18,5 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 16,5 Prozent gemessen. Schon am Vorabend lief die Partie zwischen Island und Finnland, hier war die Reichweite mit 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern überschaubarer. Ab 18 Uhr reichte das für 10,3 Prozent Marktanteil insgesamt, 10,8 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

Betrachtet man nur die jüngere Altersgruppe 14-49, dann belegte Das Erste am Donnerstag gleich die ersten fünf Plätze in den Tagescharts. Ganz vorne lag die "Tagesschau", die in dieser Altersgruppe 25,5 Prozent Marktanteil erzielte, ehe auch der Hitze-"Brennpunkt" danach bei starken 25,2 Prozent lag. Dazu kamen neben der Fußball-Übertragung noch die Vorberichterstattung und die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause vor den Sendungen aller Konkurrenten über die Ziellinie.

Beim Gesamtpublikum belegte die "Tagesschau" zwar ebenfalls den ersten Rang, schon der "Brennpunkt" verlor dann aber über 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab 20:15 Uhr musste man dann stattdessen dem ZDF den Vortritt lassen, wo die Wiederholung eines "Stubbe"-Krimis 4,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte. Mit 21,4 Prozent Marktanteil ließ der Film die Fußball-Konkurrenz hinter sich, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden solide 7,8 Prozent erreicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;