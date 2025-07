Comedy Central hat sich am Mittwoch an die Spitze der Spartensender gesetzt - mit einem Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent in der Zielgruppe lag der Paramount-Sender nur 0,7 Prozentpunkte hinter RTLzwei. Zurückzuführen ist dieser Erfolg nicht zuletzt einer starken Primetime, in der man schon vergleichsweise früh auf ansehnliche Quoten kam. So erreichte der Zeichentrick-Dauerbrenner "South Park" bereits gegen 21 Uhr einen Marktanteil von 2,2 Prozent.

Danach zogen die Quoten weiter an: "American Dad" erreichte ab 21:30 Uhr schon 2,7 Prozent Marktanteil, ehe eine weitere Folge auf 3,6 Prozent kam. Bemerkenswert: Von den insgesamt 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die zu diesem Zeitpunkt dabei waren, kamen fast alle aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Im weiteren Verlauf des Abends lief es für Comedy Central sogar noch besser: Mit zwei Folgen von "Rick and Morty" erzielte der Sender Werte von 4,2 und 5,1 Prozent, ehe "Star Trek: Lower Decks" und "Malcolm mittendrin" schließlich noch für Marktanteile von 4,6 und 4,8 Prozent sorgten.

Doch nicht nur Comedy Central fand am Mittwoch sein Publikum - auch Nitro, DMAX, RTL Up und Sixx erreichten gelang es, Tagesmarktanteile von jeweils mehr als zwei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu generieren. Und auch der Nachrichtensender Welt schaffte exakt 2,0 Prozent, lag damit sogar noch vor ntv, das mit 1,8 Prozent aber ebenfalls einen guten Tag erwischte. Dazu kommt, dass ZDFinfo ebenfalls 2,0 Prozent beim jungen Publikum schaffte. Alleine die genannten Spartensender waren am Mittwoch zusammengerechnet also eine echte Macht im Linearen.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum wiederum ging ZDFneo als größter unter den vermeintlich kleinen Sendern hervor - mit einem hervorragenden Tagesmarktanteil in Höhe von 4,6 Prozent, zurückzuführen unter anderem auf den Erfolg von "Nord Nord Mord". Der Krimi erreichte um 21:45 Uhr im Schnitt 1,63 Millionen Menschen und schraute den Marktanteil auf herausragende 9,8 Prozent. Aber auch One erwischte mit 2,3 Prozent einen starken Tag - hier sorgte etwa "Agatha Christie's Poirot" am Abend mit 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauern für stolze 5,0 Prozent beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;