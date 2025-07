Gegen die Fußball-EM der Frauen im ZDF hatten die Privatsender am Donnerstagabend nur wenig entgegenzusetzen - keinem von ihnen gelang es, um 20:15 Uhr einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe zu erzielen. RTL und ProSieben lieferten sich allerdings ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, an dessen Ende mit jeweils 9,1 Prozent Marktanteil ein Unentschieden stand. Sowohl eine Wiederholung von "Mario Barth deckt auf" als auch eine neue Folge von "Beauty & The Nerd" erzielten diesen Wert - die ProSieben-Realityshow verlor damit im Vergleich zum Staffel-Auftakt einen Prozentpunkt.

Insgesamt wollten in dieser Woche im Schnitt 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die "Nerds" sehen, während Mario Barth bei RTL auf eine fast doppelt so hohe Reichweite kam und insgesamt 1,05 Millionen Menschen ansprach. Einen Rückschlag musste indes Sat.1 hinnehmen, wo "Das große Allgemeinwissensquiz" nach dem Aufschwung der Vorwoche nun auf übersichtliche 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurückfiel. Mit 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bewegte sich das Format mit Jörg Pilawa aber zumindest beim Gesamtpublikum auf Augenhöhe mit RTL.

In der Zielgruppe jedoch musste sich Sat.1 unter anderem Kabel Eins geschlagen geben, das mit "Achtung Abzocke" auf überzeugende 5,9 Prozent Marktanteil kam. Besser lief es aber auch für den Spielfilm-Klassiker "Zurück in die Zukunft", der bei RTLzwei mit 6,7 Prozent überzeugte. Im direkten Film-Duell hatte letztlich allerdings Vox die Nase vorn - zunächst: Dort punktete "Jurassic Park III" mit 8,5 Prozent Marktanteil und wusste zudem auch insgesamt mit 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zu überzeugen. "Air Force One" fiel im weiteren Verlauf des Abends jedoch auf 5,2 Prozent zurück.

Bei RTLzwei drehten am späten Abend hingegen auch die beiden "Zurück in die Zukunft"-Fortsetzungen auf: Um 22:35 Uhr erzielte der zweite Teil bereits 7,3 Prozent, ehe nach Mitternacht sogar 9,8 Prozent erzielt wurden. Weil noch dazu Daytime und Vorabend recht ordentlich liefen, kam RTLzwei letztlich auf einen Tagesmarktanteil von 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das waren eineinhalb Prozentpunkte mehr als Kabel Eins und nur ein halber Prozentpunkt weniger als Vox. RTL ging indes mit 9,4 Prozent in der Zielgruppe als klar stärkster Privatsender hervor, am ZDF kamen die Kölner allerdings nicht vorbei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;