Seit mehr als drei Jahren setzt RTL am späten Sonntagabend auf eine zusätzliche Ausgabe von "Stern TV" - sofern nicht gerade in der NFL gespielt wird. Mit Blick auf die Quoten dürfte sich allerdings die Frage stellen, ob das Magazin auf diesem Sendeplatz richtig aufgehoben ist, denn ein Erfolg ist es insbesondere in diesem Jahr nicht. Seit Ende Februar ist es nur einer einzigen Ausgabe gelungen, einen zweistelligen Marktanteil zu erzielen; im Schnitt liegt "Stern TV am Sonntag" mit bislang rund sieben Prozent zudem hinter den Werten der Vorjahre.

Auch die jüngste Ausgabe machte da keine Ausnahme: Ab 23:01 Uhr erreichte die Sendung diesmal nur 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten nur 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das Zusammenspiel mit dem zuvor gezeigten US-Film "The Flash" klappte zudem allenfalls bedingt: Zwar erreichte der Streifen mit 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauern eine übersichtliche Gesamt-Reichweite, lag bei den 14- bis 49-Jährigen aber immerhin noch bei fast zehn Prozent Marktanteil.

Marktanteils-Trend: Stern TV am Sonntag Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Doch auch abseits von "Stern TV" wollte RTL am Sonntag nicht so viel gelingen - mit Ausnahme von "RTL aktuell", das um 18:45 Uhr von 2,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und in der klassischen Zielgruppe mit 17,8 Prozent Marktanteil punktete. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte die Nachrichtensendung sogar starke 19,2 Prozent. Zuvor taten sich "Geheime Tiergeburten" und "Exclusiv Weekend" mit Marktanteilen von 5,6 und 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schwer.

Und auch nach "RTL aktuell" fielen "Die Versicherungsdetektive" in der klassischen Zielgruppe schnell wieder auf übersichtliche 7,0 Prozent zurück. Noch schwerer taten sich zu diesem Zeitpunkt übrigens ProSieben und Sat.1, wo "Galileo X-Plorer" und "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" jeweils schwache 5,4 Prozent erzielten. Allerdings gelang es Sat.1 mit seinem Such-Format ein älteres Publikum anzusprechen: Mit insgesamt 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag der Marktanteil nämlich bei überzeugenden 8,2 Prozent.

