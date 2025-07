Mit gleich zwei Fußball-Übertragungen hat es Sat.1 in das Nachschlags-Ranking der Woche vom 23. bis 29. Juni geschafft. Das lag mutmaßlich nicht an hohen Abrufzahlen im Anschluss an das Spiel, sondern an den Livestreams, die seit Anfang des vergangenen Jahres ebenfalls mit in die endgültige Gewichtung der Quoten einfließen. Während das Halbfinale der U21-EM zwischen Deutschland und Frankreich 170.000 und 190.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete, waren es beim Finale gegen England sogar etwa 250.000.

Vor allem für das Finale weist die AGF durch die endgültige Gewichtung der Quoten jetzt auch noch einmal einen etwas höheren Marktanteil aus. Mit mehr als 40 Prozent war Sat.1 an dem Abend ohnehin sehr dominant unterwegs, durch die endgültige Gewichtung legte das Match jetzt noch um 1,0 (erste Halbzeit) und 1,3 Prozentpunkte (zweite Halbzeit) zu. Beim Halbfinale betrug das Plus lediglich 0,3 und 0,4 Prozentpunkte.

Den größten Nachschlag in der besagten Woche entfiel auf das "heute shownal", in dem Martina Hill als Larissa auf den Sommer blickte. Die "heute-show" und ihre Ableger sind traditionell sehr stark wenn es um das Nachschlagsranking geht - Martina Hill macht da keine Ausnahme. Die Reichweite lag mit 2,44 Millionen (+370.000) jetzt sehr deutlich über der 2-Millionen-Marke. Der Gesamt-Marktanteil wurde um 1,6 Prozentpunkte nach oben korrigiert, beim jungen Publikum waren es sogar 2,9 Prozentpunkte. Um 2,9 Prozentpunkte nach oben ging es auch für "extra 3" im Ersten, 320.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten Platz 2 im Ranking.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute SHOWNAL - Larissa ihr Sommer! 27.06.

22:31 2,44

(+0,37) 15,3%

(+1,6%p.) 0,49

(+0,12) 15,6%

(+2,9%p.) extra 3 26.06.

22:52 2,09

(+0,32) 16,3%

(+1,6%p.) 0,39

(+0,10) 14,7%

(+2,9%p.) ran Fußball: UEFA U21-EM Finale Deutschland - England (2. Halbzeit) 28.06.

22:02 6,61

(+0,25) 36,9%

(+0,3%p.) 1,89

(+0,15) 48,3%

(+1,3%p.) ran Fußball: UEFA U21-EM Finale Deutschland - England (1. Halbzeit) 28.06.

21:00 5,66

(+0,24) 28,1%

(+0,2%p.) 1,63

(+0,14) 42,3%

(+1,0%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 25.06.

20:15 4,06

(+0,23) 19,2%

(+0,4%p.) 0,72

(+0,09) 17,9%

(+1,1%p.) ran Fußball: UEFA U21-EM Halbfinale Deutschland - Frankreich (2. Halbzeit) 25.06.

22:00 4,80

(+0,19) 25,1%

(+0,1%p.) 1,26

(+0,09) 29,7%

(+0,4%p.) Tatort: Angst im Dunkeln 29.06.

20:16 4,87

(+0,17) 23,4%

(+0,3%p.) 0,55

(+0,06) 14,7%

(+1,1%p.) ran Fußball: UEFA U21-EM Halbfinale Deutschland - Frankreich (1. Halbzeit) 25.06.

21:00 4,14

(+0,17) 18,7%

(0,0%p.) 1,12

(+0,08) 24,9%

(+0,3%p.) Markus Lanz 26.06.

23:24 1,43

(+0,16) 16,5%

(+0,9%p.) 0,21

(+0,05) 11,3%

(+2,3%p.) In aller Freundschaft 24.06.

21:06 3,46

(+0,14) 15,6%

(+0,3%p.) 0,22

(+0,01) 5,2%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.06.-29.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Hohe Nachschläge verzeichneten unterdessen auch die "Landarztpraxis" in Sat.1 und "GZSZ" bei RTL. Die fünf letzten Folgen der jüngsten Staffel der Sat.1-Serie legten im Schnitt um rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Bei einer Gesamtreichweite von weit weniger als 1 Million ist das durchaus relevant, beim jungen Publikum legte die "Landarztpraxis" teilweise um 1,9 Prozentpunkte zu. Aber auch endgültig gewichtet erreichte nur das Staffelfinale mehr als 5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum - und auch das ist kein Erfolg für Sat.1. "GZSZ" schaffte gleich drei Mal ein Plus von 1,2 Prozentpunkten und kam so in die Top 10 der Sendungen mit dem höchsten Marktanteils-Plus.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 26.06.

22:52 2,09

(+0,32) 16,3%

(+1,6%p.) 0,39

(+0,10) 14,7%

(+2,9%p.) heute SHOWNAL - Larissa ihr Sommer! 27.06.

22:31 2,44

(+0,37) 15,3%

(+1,6%p.) 0,49

(+0,12) 15,6%

(+2,9%p.) Markus Lanz 26.06.

23:24 1,43

(+0,16) 16,5%

(+0,9%p.) 0,21

(+0,05) 11,3%

(+2,3%p.) Die Landarztpraxis 25.06.

18:59 0,76

(+0,11) 4,9%

(+0,6%p.) 0,11

(+0,05) 4,8%

(+1,9%p.) Till Tonight 27.06.

23:01 1,09

(+0,13) 8,1%

(+0,6%p.) 0,28

(+0,05) 10,6%

(+1,5%p.) TV Total 24.06.

20:15 0,76

(+0,08) 3,5%

(+0,3%p.) 0,39

(+0,06) 10,1%

(+1,4%p.) ran Fußball: UEFA U21-EM Finale Deutschland - England (2. Halbzeit) 28.06.

22:02 6,61

(+0,25) 36,9%

(+0,3%p.) 1,89

(+0,15) 48,3%

(+1,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 27.06.

19:37 1,36

(+0,09) 8,0%

(+0,4%p.) 0,42

(+0,05) 15,4%

(+1,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 25.06.

19:36 1,42

(+0,07) 8,0%

(+0,3%p.) 0,35

(+0,05) 12,3%

(+1,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 24.06.

19:37 1,60

(+0,07) 8,4%

(+0,3%p.) 0,39

(+0,05) 12,8%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.06.-29.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;