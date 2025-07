Mit einer neuen Ausgabe von "Bauer sucht Frau International" hat RTL am Montag gute Quoten eingefahren. 2,74 Millionen Menschen schalteten ein, mehr waren es während der laufenden Staffel noch nie. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 10,1 Prozent Marktanteil. "RTL Direkt" und "Ralf, der Bauernreporter" lagen später bei nur noch 6,5 und 4,6 Prozent.

In der Primetime war RTL mit seinen Bauern jedenfalls der erste Fußball-Verfolger beim jungen Publikum. Im ZDF lief ab 21 Uhr im Rahmen der Fußball-EM der Frauen das Spiel zwischen Portugal und Italien, das erreichte 680.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die Reichweite bei 3,46 Millionen, das sorgte auch beim Gesamtpublikum für 16,9 Prozent.

Schon am Vorabend bescherte die Fußball-EM der Frauen dem ZDF gute Quoten: Das Match zwischen Spanien und Belgien sahen ab 18 Uhr durchschnittlich 2,46 Millionen Menschen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,6 Prozent, bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern wurden 13,2 Prozent gemessen. Am Ende ist das ZDF am Montag nicht nur insgesamt (14,0 Prozent) der stärkste Sender gewesen, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen (10,6 Prozent).

Trotz Fußball und Bauern im Gegenprogramm verzeichnete am Montag Das Erste die höchste Reichweite in der Primetime: Mit dem Krimi "Die Toten am Meer" unterhielt man 5,45 Millionen Menschen, damit waren für den Sender starke 24,2 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Krimi angesichts von 7,5 Prozent allerdings deutlich hinter der Konkurrenz. Die Tatsache, dass das ZDF am Vorabend auf die Fußball-EM der Frauen setzte, sorgte beim Ersten übrigens für steigende Quoten: "Gefragt - gejagt" erreichte 2,50 Millionen Menschen und damit so viele wie noch nie während der laufenden Staffel. Und auch "Morden im Norden" war mit 2,68 Millionen stärker unterwegs als in den letzten Wochen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;