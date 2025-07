Mit der U21-EM, der Europameisterschaft der Frauen und der neuen Klub-WM war es aus Fußball-Sicht ein starker Sommer. Am Mittwoch liefen nun Spiele von Frauen-EM und Klub-WM gegeneinander - mit einem besseren Ausgang für die Fußballerinnen. 2,80 Millionen Menschen sahen im ZDF ab 21 Uhr die Partie zwischen Frankreich und Wales, das entsprach 14,8 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 14,2 Prozent.

Das sind für das ZDF vor allem gute Marktanteile, die Reichweiten waren in den vergangenen Tagen auch schon mal höher. Die Mainzer lagen damit aber noch vor dem Halbfinale der Klub-WM, das ausnahmsweise bei ProSieben zu sehen war, weil in Sat.1 die Primetime durch die neue Staffel von "Das große Backen - Die Profis" belegt war. Das Match zwischen Paris und Madrid erreichte 1,10 bzw. 1,15 Millionen Menschen in den beiden Halbzeiten. In der klassischen Zielgruppe reichte das zu 10,8 und 12,2 Prozent, damit lag die Partie über dem ProSieben-Schnitt. Mit deutscher Beteiligung war für Sat.1 zuletzt mit der Klub-WM aber noch deutlich mehr drin.

Das Publikum bei ProSieben war auch wirklich nur für das Spiel da: Die Vorberichte kamen auf lediglich 5,5 Prozent Marktanteil, die Analyse lag sogar nur bei 4,0 Prozent. Weniger als eine halbe Million Menschen sahen jeweils zu. Im ZDF konnte derweil Markus Lanz den Schwung der Frauen-EM mitnehmen: Seine gleichnamige Talkshow kam am Mittwoch auf 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren richtig gute 13,5 Prozent drin.

Im ZDF ist am Vorabend darüber hinaus eine weitere Partie der Fußball-EM der Frauen zu sehen gewesen. Das Spiel zwischen England und Niederlande verfolgten im Schnitt 2,56 Millionen Menschen, 17,9 (insgesamt) und 13,0 Prozent Marktanteil (14-49) waren die Folge. Und bei diesen Werten ist es dann auch nicht verwunderlich, dass das ZDF am Mittwoch sowohl insgesamt (14,7 Prozent) als auch bei den 14- bis 49-Jährigen (11,5 Prozent) der erfolgreichste Sender war.

Die höchste Reichweite in der Primetime erzielte jedoch Das Erste. 4,31 Millionen Personen entschieden sich für den Krimi "Donna Leon - Stille Wasser", damit kam der Sender auf sehr gute 21,1 Prozent. Nur die "Tagesschau" kam kurz zuvor auf eine noch höhere Reichweite und informierte 4,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Plusminus" und die "Tagesthemen" lagen im weiteren Verlauf des Abends nur noch bei etwas mehr als 2 Millionen Zuschauenden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;