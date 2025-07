am 10.07.2025 - 09:21 Uhr

In der vergangenen Woche stellten die "Bachelors" bei RTL bittere Tiefstwerte auf: Mit nur noch 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte man schlechte 6,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Auch eine Woche später sah es nur bedingt besser aus: Die Reichweite stieg zwar auf 750.000, das dürfte den Ansprüchen des Senders aber kaum genügen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei schlechten 6,5 Prozent.

Ein wenig Reichweite dürfte wohl auch die Tatsache gekostet haben, dass die Folge längst bei RTL+ zum Abruf bereitsteht. Dort sind aktuell schon zwei weitere Ausgaben verfügbar. Hintergrund ist die Tatsache, dass das Format linear einmal aufgrund der Fußball-Konkurrenz pausieren musste (DWDL.de berichtete). Der Ausstrahlung hat das ganz offensichtlich nicht wirklich gut getan. "RTL Direkt" lag am Mittwoch sogar nur bei 3,2 Prozent, "Stern TV" steigerte sich immerhin wieder auf 8,8 Prozent.

In der Primetime musste sich RTL einer ganzen Reihe von anderen Sendern geschlagen geben, allen voran Sat.1, das mit "Das große Backen - Die Profis" richtig gut unterwegs war. 1,23 Millionen Menschen waren hier mit dabei, 330.000 kamen aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das 9,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren die Sat.1-Bäcker erster Verfolger der Fußball-Übertragungen im ZDF und bei ProSieben.

Aber auch Vox schob sich in der Primetime an RTL vorbei. Das ist vor allem deshalb überraschend, weil beim Sender nur alte Folgen von "Bones" zu sehen waren. Mit 8,1 und 8,2 Prozent Marktanteil lagen die ersten zwei Episoden aber ebenfalls vor den "Bachelors". Zwei weitere Ausgaben holten danach nur noch 6,2 und 4,2 Prozent. In Summe zeigte die US-Serie aber eine ordentliche Leistung.

Bei RTLzwei ging unterdessen "Kampf der Realitystars" zu Ende. Wie gehabt zeigte RTLzwei zwei einstündige Ausgaben, die es insgesamt auf etwas mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer brachten. Mit 5,4 und 6,1 Prozent Marktanteil lag das Format über dem Senderschnitt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat das Format 2025 noch ein wenig Zugkraft eingebüßt - zumindest dann, wenn man auf die Quoten der linearen Ausstrahlung blickt. Auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten erreichten die Folgen rund eine halbe Million Menschen, der Marktanteil lag bei weniger als 5 Prozent.

Diese Betrachtung ist aber natürlich immer nur die halbe Wahrheit. Schon durch die endgültige Gewichtung der Quoten kamen bislang im Schnitt fast 100.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Und auch der Marktanteil sprang dadurch noch über die 5-Prozent-Marke. Hinzu kamen die Personen, die das Format bei RTL+ gesehen haben - sie alle werden nicht in den TV-Quoten mitgerechnet. Zumindest Folge eins schaffte es im Mai in die Top 10 von RTL+ auf Basis der neuen Census+-Auswertung, die die Abrufe sämtlicher Formate auf der Plattform zählt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;