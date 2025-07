Auf der Suche nach Protagonistinnen für eigene Dokusoaps ist RTLzwei erneut im "Goodbye Deutschland"-Universum von Vox fündig geworden und strahlte am Donnerstagabend erstmals die neue Dokusoap "Oskana & Family - Alles auf Anfang" aus. Das Interesse des Publikums hielt sich allerdings in Grenzen, denn nur 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein.

In der Zielgruppe bewegte sich "Oskana & Family" mit 3,0 Prozent unterhalb des Senderschnitts, war aber immer noch ein ganzes Stück erfolgreicher als "Diese Büchners". Obwohl das Format schon im Vorjahr unter schwachen Quoten litt, ging nun die zweite Staffel an den Start, machte zum Auftakt jedoch mit gerade einmal 2,1 Prozent Marktanteil dort weiter, wo die erste Staffel endete - mit einem Tiefstwert. Insgesamt schalteten lediglich 270.000 Personen ein.

Der Tiefpunkt des Abends war für RTLzwei damit aber immer noch nicht erreicht - für den sorgte um 22:19 Uhr eine Wiederholung von "Daniela Katzenberger", die auf desolate 0,8 Prozent zurückfiel. Eine weitere Folge ging's schließlich auf 2,6 Prozent nach oben - die magere Bilanz des Abends konnte das aber freilich nicht retten. Größter RTLzwei-Lichtblick des Tages war indes "Berlin - Tag & Nacht", das am Vorabend mit richtig guten 6,6 Prozent Marktanteil überzeugte.

Einen durchwachsenen Reality-Abend durchlebte indes ProSieben, wo "Beauty & The Nerd" erneut Federn ließ und in dieser Woche nicht über 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam. "Forsthaus Rampensau" blieb später am Abend zudem mit 2,8 Prozent völlig ohne Chance. Durchweg erfolgreich war dagegen Kabel Eins: Dort überzeugten zwei Folgen von "Achtung Abzocke" mit Marktanteilen von 5,8 und 6,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;