Mit dem Spielfilm "American Sniper" hat RTLzwei am Freitagabend hohe Quoten erzielt und nur ganz knapp die Marktführerschaft unter den Privatsendern verpasst. In Konkurrenz zur quotenstarken Fußball-EM im Ersten erreichte der Film von Clint Eastwood insgesamt zwar nur 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, doch in der Zielgruppe sorgten 240.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für 7,2 Prozent Marktanteil - ein Wert, der deutlich über dem Senderschnitt liegt.

Nur knapp vor "American Sniper" landete Sat.1 mit seiner Spielshow "99 - Wer schlägt sie alle?", die sich wieder ein gutes Stück vom Vorwochen-Tief erholte, als sie gegen das Deutschlandspiel ran musste. Mit 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil von "99" diesmal bei ordentlichen 7,7 Prozent, die Gesamt-Reichweite lag mit 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erstmals in der laufenden Staffel oberhalb der Millionen-Marke. Das Show-Duell mit RTL entschied Sat.1 zudem klar für sich: Dort enttäuschte eine "Chartshow"-Wiederholung mit nur 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Für ProSieben begann der Abend indes ähnlich schleppend: Mit gerade mal 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe tat sich "Fast & Furious 8" gegen die EM zunächst schwer. Umso bemerkenswerter, dass sich der Sender zu später Stunde noch einmal spürbar erholte und den Marktanteil mit "Sicario" auf stolze 12,6 Prozent glatt verdoppelte. Insgesamt sahen ab 23:05 Uhr im Schnitt 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Film. Bei Vox wiederum erreichten zwei "Katzenberger"-Wiederholungen Werte von 4,2 und 4,6 Prozent, während Kabel Eins mit Serien-Wiederholungen zwischenzeitlich sogar weniger als zwei Prozent erzielte.

Stärkster der kleinen Sender war am Freitag übrigens Nitro, das einen Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Treiber war unter anderem "M.A.S.H.", das am Vorabend bis zu 5,0 Prozent erzielte, aber auch "Medical Detectives", das vor allem am späten Abend überzeugte. Ebenfalls erfolgreich verlief der Tag für RTL Up, wo die Gerichtsshow-Schiene in der Daytime auf 5,0 Prozent Marktanteil in der Spitze kam.

Beim Gesamtpublikum wiederum lag ZDFneo mit einem Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent auf Augenhöhe mit ProSieben. Hier punktete am Abend nicht zuletzt "Father Brown" mit 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Starke Quoten gab's für den Sender zudem am Vorabend beim jungen Publikum: Mit dem "Duell der Gartenprofis" erzielte ZDFneo beachtliche 5,0 Prozent, ehe "Bares für Rares" noch auf 4,0 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;