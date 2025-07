"RTL Aktuell" hat am Dienstag zur gewohnten Sendezeit 2,76 Millionen Menschen über die aktuellsten Geschehnisse in Deutschland und der Welt informiert, das waren nicht nur über 400.000 mehr als am Tag zuvor, sondern auch mehr als üblicherweise in diesem Jahr. Schon insgesamt erzielte die Nachrichtensendung einen hervorragenden Marktanteil in Höhe von 18,4 Prozent Marktanteil und war obendrein auch noch die meistgesehene RTL-Sendung des Tages.

Beim jungen Publikum lief es sogar noch besser: 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 25,3 Prozent. Damit lief es für "RTL Aktuell" so gut wie seit einem Jahr nicht mehr - und das auf den Tag genau. Am 15. Juli 2024 erreichte die Sendung 26,2 Prozent Marktanteil. An diesem Dienstag reichte es zudem bei den 14- bis 59-Jährigen zu starken 21,4 Prozent.

In der Primetime setzte RTL schließlich auf eine "Dünentod"-Wiederholung - und der Krimi schlug sich angesichts von 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern richtig gut. Bei dieser Reichweite ist es dann auch zu vernachlässigen, dass der Krimi bei den 14- bis 49-Jährigen unter dem Senderschnitt lag und nur 8,1 Prozent holte. "Extra" lag später immerhin bei 9,1 Prozent, das "Nachtjournal" steigerte sich sogar auf 14,8 Prozent.

Das meiste junge Publikum in der Primetime nach dem ZDF erreichte derweil ProSieben: Mit dem Film "Blind Side - Die große Chance" unterhielt man 420.000 junge Menschen, das entsprach 11,8 Prozent. Insgesamt sahen 950.000 Personen zu. Vox kam zur gleichen Zeit mit "Hot oder Schrott" auf 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,4 Prozent. In Sat.1 lag "Navy CIS" zunächst noch über der 1-Million-Marke, "The Irrational" und die "FBI"-Serien fielen aber schnell darunter. "Navy CIS" erzielte am Serienabend mit 5,6 Prozent Marktanteil den höchsten Wert.

Und noch ein kurzer Blick in die Sparte, wo vor allem Comedy Central mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,1 Prozent sehr stark war. Damit lag man noch vor Nitro, RTLup und DMAX, die allesamt 2,6 Prozent Marktanteil holten. Bei Sport1 hat die "Darts Party" mittlerweile ein kleines Stamm-Publikum aufgebaut: Wie schon so oft in den vergangenen Tagen reichte es auch am Dienstag zu 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das ist kein Mega-Erfolg, aber besser als das, was die Sport1-Show, die sich mittlerweile in der zweiten Staffel befindet, oftmals im Mai und Juni eingefahren hatte. Die schlechte Nachricht für Sport1: Auch damit reichte es am Dienstag nur zu 0,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

